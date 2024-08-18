Как популярные продукты увеличивают целлюлит

Целлюлит и питание: что стоит исключить для более гладкой кожи

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Целлюлит — проблема, с которой сталкивается большинство женщин, и зачастую он усугубляется из-за привычных продуктов в рационе. Даже такие полезные продукты, как творог, могут стать причиной проблемы.

Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Несмотря на низкое содержание жиров, творог содержит натрий, задерживающий воду и замедляющий циркуляцию лимфы, что способствует образованию целлюлита. Еще один коварный продукт — соевый соус, популярный среди любителей суши. Избыток соли в нём приводит к отёкам и усилению неровностей кожи.

Магазинные фруктовые соки и газированные напитки из-за высокого содержания сахара ухудшают выработку коллагена, что со временем только усиливает проявления "апельсиновой корки".

Даже красное вино, которое часто воспринимается как полезный продукт, способствует обезвоживанию и делает целлюлит ещё более заметным. Поэтому, если вы хотите минимизировать проблему, стоит пересмотреть рацион и исключить эти продукты.

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