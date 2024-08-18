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Почему SPF бальзамы — необходимость лета

Косметолог Игоренко: особенности защиты губ от солнца
0:58
Моя семья » Красота и стиль

Кожа губ невероятно тонкая и не имеет жировой прослойки и меланина, что делает её беззащитной перед солнцем. Косметолог Кристина Игоренко подчёркивает важность использования средств с SPF для губ, особенно в жаркий сезон, когда губы первыми теряют влагу и подвергаются риску ожогов и пигментации.

Косметолог Игоренко: особенности защиты губ от солнца
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, CC BY 2.0

Обычные солнцезащитные средства для тела не подходят для губ: они быстро скатываются и могут быть опасны при попадании внутрь. Для защиты губ необходимо использовать специальные бальзамы с SPF, которые учитывают особенности этой зоны.

При выборе таких средств стоит обращать внимание на наличие гиалуроновой кислоты, витамина А и увлажняющих масел, которые помогают удерживать влагу. Однако важно помнить, что средства с SPF для губ требуют частого обновления — в среднем, их нужно наносить каждый час, так как они быстро "сходят" с кожи.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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