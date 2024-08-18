Почему SPF бальзамы — необходимость лета

Кожа губ невероятно тонкая и не имеет жировой прослойки и меланина, что делает её беззащитной перед солнцем. Косметолог Кристина Игоренко подчёркивает важность использования средств с SPF для губ, особенно в жаркий сезон, когда губы первыми теряют влагу и подвергаются риску ожогов и пигментации.
Обычные солнцезащитные средства для тела не подходят для губ: они быстро скатываются и могут быть опасны при попадании внутрь. Для защиты губ необходимо использовать специальные бальзамы с SPF, которые учитывают особенности этой зоны.
При выборе таких средств стоит обращать внимание на наличие гиалуроновой кислоты, витамина А и увлажняющих масел, которые помогают удерживать влагу. Однако важно помнить, что средства с SPF для губ требуют частого обновления — в среднем, их нужно наносить каждый час, так как они быстро "сходят" с кожи.
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