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Почему неприятные запахи превращаются в люксовые парфюмы

Как парфюмеры делают неприятные запахи привлекательными
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Моя семья » Красота и стиль

Мир парфюмерии полон парадоксов: ноты, которые мы встречаем в реальной жизни, часто отличаются от их парфюмерных аналогов. Это происходит по нескольким причинам.

Как парфюмеры делают неприятные запахи привлекательными
Фото: flickr.com by Hafiz Issadeen, CC BY 2.0

Во-первых, исходные компоненты в концентрированном виде могут пахнуть иначе.

Во-вторых, многие ароматы синтезируются искусственно и лишь имитируют оригинальные запахи. Например, табак, манго или лаванда, чьи реальные ароматы часто неприятны, в парфюмерии преобразуются в утончённые и гармоничные ноты.

Парфюмеры умело балансируют ароматы, создавая композиции, где даже самые спорные запахи обретают притягательность. Секрет в искусстве сочетания и грамотного подбора компонентов, что делает конечный продукт привлекательным и уникальным.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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