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Этот цвет помады делает зубы идеально белыми

Как правильно выбрать оттенок помады, чтобы подчеркнуть белизну зубов
Моя семья » Красота и стиль

Даже если у вас красивые белые зубы, неправильно подобранный оттенок помады может испортить общее впечатление. Яркие и холодные оттенки помады, такие как:

Как правильно выбрать оттенок помады, чтобы подчеркнуть белизну зубов
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0
  • красный,
  • фиолетовый,
  • синий

способны визуально усилить белизну зубов благодаря контрасту и оптическим иллюзиям.

В то же время тёплые оттенки, например, оранжевый, коралловый или нюдовые тона, могут подчеркнуть желтизну зубов. Специалисты рекомендуют избегать таких цветов, если вы хотите добиться более светлого эффекта улыбки. Однако сам цвет помады никак не влияет на здоровье зубов.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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