Этот цвет помады делает зубы идеально белыми

Даже если у вас красивые белые зубы, неправильно подобранный оттенок помады может испортить общее впечатление. Яркие и холодные оттенки помады, такие как:
способны визуально усилить белизну зубов благодаря контрасту и оптическим иллюзиям.
В то же время тёплые оттенки, например, оранжевый, коралловый или нюдовые тона, могут подчеркнуть желтизну зубов. Специалисты рекомендуют избегать таких цветов, если вы хотите добиться более светлого эффекта улыбки. Однако сам цвет помады никак не влияет на здоровье зубов.
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