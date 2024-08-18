Избавляемся от отёков на лице утром: шесть простых способов
Как быстро убрать отёки на лице утром?
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Чтобы быстро избавиться от отёков на лице утром, попробуйте следующие методы:
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- Массаж лица: проведите массаж лица с использованием скребка для массажа гуаша или специального ролика.
- Контрастное умывание: умойтесь тёплой и холодной водой по очереди.
- Холодные компрессы на глаза: используйте чайные пакетики или лёд, завёрнутый в пакет и ткань.
- Патчи: примените патчи для глаз, чтобы уменьшить отёки.
- Контрастный душ: если вы будете по очереди включать тёплую и холодную воду, это поможет улучшить кровообращение в тканях.
- Зарядка для лица: выполните упражнения для лица, чтобы улучшить кровообращение и уменьшить отёки.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру