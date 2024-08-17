Ошибки в осеннем уходе за кожей: что делает её сухой и раздражённой

Как сделать переход на осенний уход за кожей

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осенью кожа нуждается в особом уходе, так как погодные изменения могут вызвать сухость и дисбаланс увлажнения. В этот период важно поддерживать гидратацию кожи как изнутри, так и снаружи.

Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

Для этого рекомендуется употреблять больше воды, использовать увлажнители воздуха и применять средства с увлажняющими ингредиентами, такими как гиалуроновая кислота и глицерин. С наступлением холодов следует заменить лёгкие увлажняющие средства на более плотные кремы, которые создадут барьер для защиты кожи от сухости.

Важной частью ухода остаются питательные маски, SPF-защита и масла для лица, которые помогают восстановить кожный барьер и защитить его от вредного воздействия окружающей среды. Не стоит забывать об уходе за губами: избегайте агрессивных ингредиентов, способных усугубить проблемы с кожей.

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