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Вы используете ретинол неправильно: избегайте этих ошибок

Как правильно использовать ретинол: советы и предостережения
1:17
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Ретинол, популярное средство в уходе за кожей, обладает множеством полезных свойств: ускоряет обновление клеток, очищает поры, стимулирует выработку коллагена и борется с морщинами. Его можно использовать как в рецептурных, так и в безрецептурных препаратах, включая сыворотки и кремы.

Как правильно использовать ретинол: советы и предостережения
Фото: Freepik is licensed under Free license

Однако, несмотря на его преимущества, важно правильно дозировать ретинол. Начинающим рекомендуется использовать его 2-3 раза в неделю с минимальной концентрацией, постепенно повышая частоту и дозу.

Неправильное или чрезмерное использование ретинола может вызвать раздражение, сухость, покраснение и даже химические ожоги. В случае негативной реакции следует прекратить использование и перейти на щадящий уход с увлажняющими средствами.

Для уменьшения риска раздражения можно применять ретинол по методу "сэндвича" — накладывая его на увлажняющий крем. Важно помнить, что ретинол повышает чувствительность к ультрафиолету, поэтому необходима защита от солнца.

Оптимальный подход — постепенное увеличение дозы при условии хорошей переносимости, чтобы достичь максимальных результатов без побочных эффектов.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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