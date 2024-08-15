Маска для лица из свёклы своими руками для сияющей кожи

Рецепт приготовления маски для лица из свёклы

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Что вам понадобится

6-8 столовых ложек свекольного сока.

2 столовые ложки граммовой муки.

4-5 капель меда.

2-4 капли миндального масла.

Этапы приготовления маски для лица из свёклы

Смешайте свеклу в однородную пасту с помощью блендера. Слейте сок. Добавьте граммовую муку в свекольный сок в небольшой миске. Хорошо перемешайте, затем добавьте мед. Если у вас сухая кожа, можно добавить миндальное масло. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы однородная маска.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Маски для лица всегда лучше использовать на ночь или вечером. После очищения лица нанесите маску толстым слоем. Оставьте на 10 минут или пока полностью не высохнет. Затем промойте теплой водой.