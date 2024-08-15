Маска для лица из свёклы своими руками для сияющей кожи

Смешайте свеклу в однородную пасту с помощью блендера. Слейте сок. Добавьте граммовую муку в свекольный сок в небольшой миске. Хорошо перемешайте, затем добавьте мед. Если у вас сухая кожа, можно добавить миндальное масло. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы однородная маска.
Маски для лица всегда лучше использовать на ночь или вечером. После очищения лица нанесите маску толстым слоем. Оставьте на 10 минут или пока полностью не высохнет. Затем промойте теплой водой.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.