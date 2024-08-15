Лучший рецепт бальзама для губ с календулой своими руками: длительное увлажнение обеспечено

Самодельный бальзам для губ из календулы поможет увлажнить всего за несколько применений.
Для приготовления используются следующие ингредиенты:
Растопите пчелиный воск или масло ши в кастрюле. Поместите отмеренное количество пчелиного воска в кастрюлю. Смешайте оливковое масло с воском.
Добавьте в смесь сушеные цветы календулы и несколько сушеных листьев мяты для придания успокаивающего аромата. Затем добавьте глицерин.
Наконец, вы можете добавить несколько капель эфирного масла по вашему выбору. Вы можете добавить экстракт какао и ванили, но это необязательно.
Добавьте в смесь все ингредиенты и перемешайте до однородности. Храните его в герметичном стеклянном контейнере или банке.
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