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Лучший рецепт бальзама для губ с календулой своими руками: длительное увлажнение обеспечено

Рецепт приготовления бальзама для губ с календулой для увлажнения
1:18
Моя семья » Красота и стиль

Самодельный бальзам для губ из календулы поможет увлажнить всего за несколько применений.

Рецепт приготовления бальзама для губ с календулой для увлажнения
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, CC BY 2.0

Для приготовления используются следующие ингредиенты:

  • Цветки календулы: по 6-8 (свежих или сушеных).
  • Оливковое масло: 2 столовые ложки.
  • Расплавленный пчелиный воск: 1 стакан.
  • Листья мяты: 1 столовая ложка (желательно сушеные).
  • Глицерин: от 1 до 2 столовых ложек.
  • Шоколадно-ванильный экстракт: 1 столовая ложка (по желанию).
  • Эфирное масло по вашему вкусу: 2 столовые ложки.

Этапы приготовления бальзама для губ с календулой

Растопите пчелиный воск или масло ши в кастрюле. Поместите отмеренное количество пчелиного воска в кастрюлю. Смешайте оливковое масло с воском.
Добавьте в смесь сушеные цветы календулы и несколько сушеных листьев мяты для придания успокаивающего аромата. Затем добавьте глицерин.

Наконец, вы можете добавить несколько капель эфирного масла по вашему выбору. Вы можете добавить экстракт какао и ванили, но это необязательно.
Добавьте в смесь все ингредиенты и перемешайте до однородности. Храните его в герметичном стеклянном контейнере или банке.

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