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Дерматолог рассказала, стоит ли принимать коллаген в капсулах и таблетках

Дерматолог Левин: приём коллагена в таблетках и капсулах лишён смысла
2:09
Моя семья » Красота и стиль

Бьюти-индустрия стремительно развивается, предлагая потребителям всё более эффективные и доступные средства. На смену пластическим операциям пришли "уколы красоты", а теперь и им на смену приходят сверхэффективные биодобавки, такие как коллаген.

Дерматолог Левин: приём коллагена в таблетках и капсулах лишён смысла
Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, CC BY-SA 3.0

Коллаген — это белок, основа соединительной ткани организма, отвечающий за прочность и эластичность кожи, то есть за её молодость. С возрастом уровень коллагена в коже снижается, что приводит к появлению морщин и дряблости кожи.

Производители косметики решили найти способ борьбы со снижением уровня коллагена в организме, замедляя процесс старения. Так появился коллаген в капсулах, полученный из переработанных животных или растительных веществ. Этот продукт стал популярным среди знаменитостей, например, Дженнифер Энистон начинает свой день со смузи с коллагеном. Знаменитости утверждают, что капсулы коллагена дают волшебный эффект, делая кожу сияющей и упругой.

Однако эксперты в области красоты относятся к этой добавке скептически. Дерматолог Мелисса Левин считает, что коллаген лучше всего усваивается организмом из пищи.

В беседе с американским Cosmopolitan эксперт утверждает, что самый эффективный способ повысить уровень коллагена в организме — это здоровое питание.

"Самый верный способ повысить уровень коллагена в организме — придерживаться здорового питания, включающего в себя продукты, содержащие этот белок — мясо, субпродукты и цитрусовые. Из-за своего низкого уровня усваивания никакие пищевые добавки не сравнятся с естественным способом получения коллагена", — сказала бьюти-эксперт.

Эксперты советуют следовать здоровому образу жизни и включить в свой рацион полезные продукты. Среди знаменитостей также есть сторонники "натурального" способа получения коллагена, например, Холли Берри регулярно пьёт мясной бульон для поддержания уровня коллагена в своём организме.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. Коллаген обнаружен у животных; отсутствует у растений, бактерий, вирусов, простейших и грибов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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