Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
85 из 92 российских паралимпийцев уже получили аккредитационные карточки для участия в Играх-2024
Доля электроэнергии из Венгрии и Словакии на Украине достигла 79%
Врач Тяжельников заявил, что в день нельзя есть больше трех ложек меда
Полис ОСАГО: как вернуть деньги при продаже автомобиля до окончания срока
Топ-5 самых живописных парков мира, которые стоит посетить
В России завершились съёмки детектива "Блонды" о секретном спецотделе
Севастополь и Крым лидируют по росту объёмов вкладов в России
Врач Щелочкова рассказала о пользе витаминных добавок в еде
Обнаружены атаки китайских хакеров на российские ИТ-компании и госструктуры

Откройте секреты ухода: почему седые волосы пушатся и как сделать их идеально гладкими?

Почему седые волосы становятся пушистыми и как с этим справиться?
2:01
Моя семья » Красота и стиль

Появление седины — это естественный процесс старения, который сопровождается множеством изменений в текстуре и внешнем виде волос. Одной из наиболее распространённых проблем является их пушистость. Почему же седые волосы часто становятся такими непослушными и как можно справиться с этим?

Почему седые волосы становятся пушистыми и как с этим справиться?
Фото: Wikipedia by Philippe Alès, CC BY-SA 4.0

Изменения в структуре волос

Когда волосы начинают седеть, происходит изменение структуры их кератиновых волокон. Пигментные клетки, которые отвечают за цвет локонов, постепенно исчезают, и волосы становятся более пористыми. Это может приводить к тому, что они быстрее теряют влагу, становясь сухими и склонными к пушистости.

Недостаток натуральных масел

С возрастом уменьшается выработка натуральных масел в коже головы, что также сказывается на состоянии шевелюры. Эти масла помогают удерживать влагу и поддерживать гладкость волос, а их недостаток может способствовать увеличению пушистости.

Забота о седых волосах

Увлажнение и питание

Используйте увлажняющие кондиционеры и маски для волос, содержащие масла, такие как аргановое или кокосовое. Эти продукты помогут восстановить влагу и уменьшить пушистость.

Посещение парикмахера

Регулярная стрижка помогает избавиться от секущихся концов, которые могут делать волосы ещё более пушистыми.

Избегайте термической обработки

Частое использование фена, утюжков и плоек может ухудшить состояние волос. Старайтесь минимизировать использование термических приборов и применяйте термозащитные средства.

Применение масел

Легкие масла, например, аргановое или масло жожоба, могут разгладить волосы и придать им блеск, уменьшая пушистость.

Понимание причин пушистости седых волос и правильный уход помогут сохранить их здоровыми, гладкими и красивыми.

Детали

Седые волосы
Седые волосы, седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации. Источник

Старение
Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса Источник

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Запеченные кабачки с сыром — вкусный способ порадовать себя и близких. Готовится всего 30 минут
Томатный суп-пюре с фасолью: густой, сочный и малокалорийный — то, что нужно летом
Литовкин: и Курская АЭС, и Запорожская АЭС — российские Дмитрий Плотников Украина признана банкротом, её активы будут распроданы "фондами-стервятниками" Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Fitch Ratings обрекает Украину на затяжной инвестиционный кризис
The Loadstar: Россия предложила вариант решения проблемы Красного моря
Гратен из картофеля с лисичками: шикарное блюдо на ужин во французском стиле
Гратен из картофеля с лисичками: шикарное блюдо на ужин во французском стиле
Последние материалы
Полис ОСАГО: как вернуть деньги при продаже автомобиля до окончания срока
Топ-5 самых живописных парков мира, которые стоит посетить
Почему седые волосы становятся пушистыми и как с этим справиться?
В России завершились съёмки детектива "Блонды" о секретном спецотделе
Севастополь и Крым лидируют по росту объёмов вкладов в России
Врач Щелочкова рассказала о пользе витаминных добавок в еде
Обнаружены атаки китайских хакеров на российские ИТ-компании и госструктуры
Эти альтернативные покрытия избавят вас от газона
Юрист назвала три основания для пересчёта квартплаты в меньшую сторону
Овощной стир-фрай: прекрасный лёгкий гарнир для любых мясных и рыбных блюд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.