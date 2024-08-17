Психолог рассказала, какой оттенок одежды считается цветом-манипулятором

Психолог Бенетт назвала голубой оттенок в одежде цветом-манипулятором

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Предпочтение чёрного цвета в одежде может указывать на склонность к интроверсии, рефлексии и стремление к контролю и власти. Однако стоит учесть, что выбор чёрного цвета может быть связан с культурными традициями, модными тенденциями и личными предпочтениями.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Чёрный цвет в одежде может говорить о склонности к интроверсии, рефлексии и стремлению к контролю и власти. Однако этот цвет также популярен среди тех, кто просто хочет выглядеть стройнее, пишет NewsInfo.Ru.

Эксперт по психологии Ирина Бенетт отмечает, что влияние цветов одежды на других людей не слишком сильное. Например, красный цвет повышает кровяное давление и вызывает активность, в то время как зелёный успокаивает и расслабляет. Жёлтый же специалист назвала позитивным цветом, потому что именно он является цветом солнца, несущим тепло, хорошее настроение и ощущение счастья.

"Если взять, например, голубой цвет или синий, которые ассоциируются с морем, водой, то они будут носить в себе спокойствие, расслабление, которое у нас на море происходит, ощущение, когда мы успокаиваемся и приходим в свой баланс. Считается, что голубые оттенки вызывают доверие, и его вполне можно назвать цветом-манипулятором", — заявила эксперт.

Ирина Бенетт подчёркивает, что целостное мнение о человеке формируется на основе комплекса факторов, и выбор чёрного цвета может быть связан с разными причинами.

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