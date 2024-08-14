Многие из нас склонны к появлению темных кругов или морщин под глазами, особенно если есть постоянный недосып или стресс.
Несмотря на то, что существует множество кремов и сывороток для глаз для устранения подобных проблем, если вы предпочитаете домашний уход, то вы можете быть удивлены, узнав, что все, что вам нужно, это листья мяты.
Вы не только заметите разницу в темных кругах, но и увидите, насколько свежими станут ваши глаза.
Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.