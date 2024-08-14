Делаем натуральное средство для ухода за кожей глаз: после первого применения будет виден эффект

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Маска для кожи вокруг глаз из мяты
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Многие из нас склонны к появлению темных кругов или морщин под глазами, особенно если есть постоянный недосып или стресс.

Маска для кожи вокруг глаз из мяты
Фото: commons.wikimedia.org

Несмотря на то, что существует множество кремов и сывороток для глаз для устранения подобных проблем, если вы предпочитаете домашний уход, то вы можете быть удивлены, узнав, что все, что вам нужно, это листья мяты.

  1. Просто разомните листья мяты руками или положите их в блендер, чтобы они измельчились.
  2. Аккуратно нанесите на область под глазами, стараясь избегать прямого попадания в глаза.
  3. Расслабьтесь и оставьте мятную смесь примерно на двадцать минут.

Вы не только заметите разницу в темных кругах, но и увидите, насколько свежими станут ваши глаза.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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