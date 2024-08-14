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Маска для волос с лимоном: ваши волосы станут гладкими и блестящими

Как сделать лимонную маску для волос
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Побалуйте себя натуральной маской для волос для гладких, блестящих, здоровых локонов. Если вы регулярно плаваете или проводите много времени на солнце, такая маска может быть особенно полезна для удержания влаги и предотвращения высыхания волос.

Как сделать лимонную маску для волос
Фото: flickr.com by 16:9clue, CC BY 2.0

Для домашней маски для волос вам понадобится всего два ингредиента — яйцо и лимон.

  1. Смешайте яичный белок и сок половины лимона в миске, а затем расчешите волосы от корней до кончиков, нанесите маску.
  2. Оставьте смесь не менее чем на тридцать минут — если вы можете оставить на час, то это будет еще лучше.
  3. Тщательно смойте теплой (не горячей) водой.

Эта маска особенно хороша для тех, чьи волосы склонны к жирности. Она сохранит их свежими на более длительный период, поэтому в результате вам не нужно будет мыть голову каждый день.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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