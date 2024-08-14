Маска для волос с лимоном: ваши волосы станут гладкими и блестящими

Как сделать лимонную маску для волос

0:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Побалуйте себя натуральной маской для волос для гладких, блестящих, здоровых локонов. Если вы регулярно плаваете или проводите много времени на солнце, такая маска может быть особенно полезна для удержания влаги и предотвращения высыхания волос.

Фото: flickr.com by 16:9clue, CC BY 2.0

Для домашней маски для волос вам понадобится всего два ингредиента — яйцо и лимон.

Смешайте яичный белок и сок половины лимона в миске, а затем расчешите волосы от корней до кончиков, нанесите маску. Оставьте смесь не менее чем на тридцать минут — если вы можете оставить на час, то это будет еще лучше. Тщательно смойте теплой (не горячей) водой.

Эта маска особенно хороша для тех, чьи волосы склонны к жирности. Она сохранит их свежими на более длительный период, поэтому в результате вам не нужно будет мыть голову каждый день.