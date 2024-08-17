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Ламинирование: правда о модном бьюти-тренде

Ламинирование: как выбрать правильную процедуру для своих волос
1:07
Моя семья » Красота и стиль

Ламинирование волос — одна из самых популярных процедур в салонах красоты, вызывающая множество споров о своей эффективности и безопасности. Это процедура, в ходе которой волосы покрываются тонким слоем активного вещества, создающего "шелковый эффект" и защищающего их от негативного воздействия окружающей среды.

Ламинирование: как выбрать правильную процедуру для своих волос
Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, PDM

Ламинирование придает волосам суперблеск и снижает пушистость, но оно не обеспечивает полноценного восстановления структуры волос. Процедура может сочетаться с окрашиванием, создавая цветное ламинирование. Важно знать, что ламинирование не предполагает термического воздействия, и оно не выпрямляет волосы на длительный срок.

Частое выполнение ламинирования не вредит волосам, наоборот, помогает поддерживать их здоровье, защищая от внешних факторов. Тем не менее, если ваши волосы требуют интенсивного восстановления, стоит рассмотреть другие процедуры, которые направлены на улучшение структуры волос, но не дают столь яркого визуального эффекта.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. Окрашивают волосы с целью скрыть седину, изменить естественный цвет волос (осветление или затемнение), освежить прическу, придать ей граней и визуальный объём, для смены имиджа и т. д.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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