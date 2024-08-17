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Ошибки в офисном макияже: как их избежать, чтобы не выглядеть нелепо

Как создать идеальный макияж для офиса
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Моя семья » Красота и стиль

Для деловых встреч и рабочих будней предпочтителен сдержанный и элегантный макияж, который подчеркивает естественную красоту, не отвлекая от работы. Главное отличие делового макияжа от вечернего — это умеренность в использовании цветовых акцентов.

Как создать идеальный макияж для офиса
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Визажисты рекомендуют нюдовые оттенки теней и помад, отказ от яркого контуринга и плотных текстур. Умеренные стрелки и правильно подобранные акценты на брови и ресницы придадут взгляду выразительность, не нарушая делового этикета.

Дополните макияж легкими текстурами и тщательно ухаживайте за кожей, чтобы добиться естественного и здорового сияния, которое продержится весь день.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление. Целью макияжа является украшение, самовыражение, а также камуфлирование (от фр. camouflage — маскировать, прятать) существующих особенностей. Макияж является разновидностью грима.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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