Ошибки в офисном макияже: как их избежать, чтобы не выглядеть нелепо

Для деловых встреч и рабочих будней предпочтителен сдержанный и элегантный макияж, который подчеркивает естественную красоту, не отвлекая от работы. Главное отличие делового макияжа от вечернего — это умеренность в использовании цветовых акцентов.
Визажисты рекомендуют нюдовые оттенки теней и помад, отказ от яркого контуринга и плотных текстур. Умеренные стрелки и правильно подобранные акценты на брови и ресницы придадут взгляду выразительность, не нарушая делового этикета.
Дополните макияж легкими текстурами и тщательно ухаживайте за кожей, чтобы добиться естественного и здорового сияния, которое продержится весь день.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление. Целью макияжа является украшение, самовыражение, а также камуфлирование (от фр. camouflage — маскировать, прятать) существующих особенностей. Макияж является разновидностью грима.
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