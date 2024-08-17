Почему обычное средство для умывания не справится со стойким макияжем

Способы смыть водостойкий макияж: масла, бальзамы и двухфазные лосьоны

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стойкий макияж можно разделить на две категории: влагоустойчивый и водостойкий. Влагоустойчивые продукты переживут дождь и бассейн, а водостойкие — жару и долгие мероприятия. Однако для удаления водостойкого макияжа недостаточно обычных средств.

Фото: commons.wikimedia.org by courtney murray rhodes, CC BY 2.0

Очищение необходимо проводить в два этапа: сначала нанести одно из специальных средств, затем умыться гелем или пенкой. Особое внимание стоит уделить гидрофильным маслам, которые эффективно растворяют макияж и очищают поры, а также гидрофильным бальзамам, которые при контакте с кожей превращаются в масло.

Для деликатных зон, таких как веки и губы, рекомендуется использовать двухфазные средства. Они мягко и без раздражений удаляют макияж. Уход за кожей после снятия макияжа также важен: следует применять тонеры для восстановления pH баланса и удаления остатков загрязнений.

Таким образом, правильно подобранные средства и техника очистки помогут сохранить здоровье и красоту кожи даже при частом использовании стойкого макияжа.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление. Целью макияжа является украшение, самовыражение, а также камуфлирование (от фр. camouflage — маскировать, прятать) существующих особенностей. Макияж является разновидностью грима.

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