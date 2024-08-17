Как сделать причёску для спорта и при этом не повредить волосы

Причёски для спорта: как сделать и как защитить волосы

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для спортсменов важен правильный уход за волосами, чтобы избежать раздражения кожи и повреждений волос. Во время тренировок лучше убрать волосы с лица с помощью повязки или сделать удобную прическу, такую как пучок или хвост, используя мягкие резинки, которые не травмируют пряди.

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При высокой влажности, вызванной потом, волосы могут пушиться — для предотвращения этого рекомендован регулярный увлажняющий уход и использование антифриз-средств.

Важно защищать волосы на улице и в бассейне от вредных воздействий ультрафиолета и хлорированной воды, применяя несмываемые средства и специальные шампуни. После тренировки освежить волосы можно сухим шампунем, который мгновенно придаст им чистоту и объем.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. Она может состоять из естественных и/или искусственных волос с шиньонами и прядями различных цветов.

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