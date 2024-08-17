Эти бьюти-средства разрушат ваш образ

Почему эти популярные бьюти-средства могут нанести вред вашей коже

0:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При выборе косметики важно учитывать не только модные тенденции, но и ее воздействие на кожу. Яркие румяна могут создать комичный образ, а матовая помада — пересушить губы.

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Использование масел, например кокосового, на коже и волосах может привести к проблемам с акне и жирными волосами. Косметика с истекшим сроком годности способна вызывать аллергии и инфекции, а шампуни, мыло и кремы с опасными ингредиентами — раздражение и ухудшение состояния кожи.

Неправильно подобранные тональные средства и пудры, а также цветная тушь и подводки могут разрушить весь образ, сделав его неопрятным или даже фриковатым.

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