Кокосовое масло сделает ваши зубы белее: работает ли кокосовое масло

Кокосовое масло и отбеливание зубов: правда или маркетинговый ход

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Oil-pulling, или полоскание рта маслом, — древняя аюрведическая практика, зародившаяся в Индии. Метод набирает популярность в последние годы благодаря соцсетям, где знаменитости активно делятся своими впечатлениями.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Считается, что полоскание маслом помогает удалять бактерии, предотвращать кариес и отбеливать зубы. Особенно часто для этого используют кокосовое масло, которое, благодаря лауриновой кислоте, обладает антимикробными свойствами.

Однако исследования показывают, что кокосовое масло не столь эффективно, как утверждают его приверженцы. Оно может создать временную защитную пленку на зубах, замедляя рост бактерий, но не способно их уничтожить.

Эффект отбеливания, приписываемый маслу, сильно преувеличен и носит скорее маркетинговый характер. Профессиональное отбеливание у стоматолога остается более надежным и действенным способом улучшить цвет зубов.

Применение кокосового масла не заменит регулярную гигиену ротовой полости и визиты к стоматологу, а его неконтролируемое использование может даже навредить здоровью зубов и десен.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры. Традиционно применялось в мыловарении, для изготовления косметических средств, для приготовления холодящих начинок в вафельные торты и в производстве маргарина, пока в начале XXI века не стало широко употребляться в кулинарии.

Отбеливание зубов – стоматологическая процедура изменения оттенка зубной эмали. Отбеливание зубов относится к области косметической стоматологии и имеет ряд сторонников и противников.

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