Вы тоже делаете это после косметолога: как не испортить результат процедур

Рекомендации по уходу после бьюти-процедур: как сохранить результат

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современные бьюти-процедуры способны продлить молодость и улучшить состояние кожи, но для максимального эффекта важно соблюдать рекомендации врача. После процедур существует ряд ограничений, нарушение которых может привести к нежелательным последствиям.

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Например, нельзя наносить макияж в течение 6-24 часов, так как декоративная косметика может вызвать воспаление. Физические нагрузки стоит ограничить на 1-4 дня, чтобы избежать раздражения кожи и снижения эффективности процедур. Посещение бани, сауны и солярия также противопоказано из-за риска перегрева и повреждения кожи.

Обязательным является использование солнцезащитных средств, так как кожа становится чувствительной к ультрафиолету. От алкоголя лучше воздержаться, чтобы не ухудшить результаты инъекций.

Особое внимание следует уделить выбору времени для процедур, учитывая менструальный цикл, а также учитывать хронические заболевания и недавно перенесенные инфекции.

Беременность и период грудного вскармливания также накладывают ограничения на косметологические вмешательства. Следование рекомендациям косметолога — ключ к успешному результату.

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