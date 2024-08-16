Вы тоже делаете это после косметолога: как не испортить результат процедур

Современные бьюти-процедуры способны продлить молодость и улучшить состояние кожи, но для максимального эффекта важно соблюдать рекомендации врача. После процедур существует ряд ограничений, нарушение которых может привести к нежелательным последствиям.
Например, нельзя наносить макияж в течение 6-24 часов, так как декоративная косметика может вызвать воспаление. Физические нагрузки стоит ограничить на 1-4 дня, чтобы избежать раздражения кожи и снижения эффективности процедур. Посещение бани, сауны и солярия также противопоказано из-за риска перегрева и повреждения кожи.
Обязательным является использование солнцезащитных средств, так как кожа становится чувствительной к ультрафиолету. От алкоголя лучше воздержаться, чтобы не ухудшить результаты инъекций.
Особое внимание следует уделить выбору времени для процедур, учитывая менструальный цикл, а также учитывать хронические заболевания и недавно перенесенные инфекции.
Беременность и период грудного вскармливания также накладывают ограничения на косметологические вмешательства. Следование рекомендациям косметолога — ключ к успешному результату.
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