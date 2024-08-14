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Морепродукты для здоровья кожи и волос: почему их нужно включить в рацион?

Морепродукты для красоты: какие из них укрепят ваши волосы и кожу?
1:50
Моя семья » Красота и стиль

Морепродукты — это не только вкусное, но и полезное дополнение к вашему рациону. Их богатый состав питательных веществ оказывает благотворное влияние на здоровье кожи и волосы. Сегодня мы расскажем какие морепродукты стоит добавить в свой рацион и почему.

Морепродукты для красоты: какие из них укрепят ваши волосы и кожу?
Фото: commons.wikimedia.org by 海鮮ドン, CC BY-SA 4.0

Лосось: источник омега-3 жирных кислот

Лосось, как и другие жирные рыбы, является великолепным источником омега-3 жирных кислот. Они помогают увлажнять кожу изнутри, уменьшая воспаление и предотвращая сухость и шелушение. Кроме того, эти жирные кислоты укрепляют волосы, способствуя их здоровому росту и блеску.

Устрицы: богатство цинка

Устрицы являются отличным источником цинка, который необходим для нормального функционирования кожи. Он помогает в регенерации клеток, заживлении ран и поддержании здорового состояния эпидермиса. Недостаток цинка может привести к тусклой коже и ломкости волос, поэтому включение устриц в рацион может способствовать улучшению их состояния.

Креветки: белок и антиоксиданты

Креветки содержат высокий уровень белка, который необходим для роста и восстановления клеток кожи и волос. Они также богаты антиоксидантами, такими как астаксантин, который защищает клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Это помогает поддерживать упругость и эластичность кожи, а также укрепляет волосы.

Включение этих морепродуктов в ваш рацион поможет не только удовлетворить вкусовые предпочтения, но и обеспечить вашей коже и волосам необходимые питательные вещества для поддержания их красоты и здоровья.

Детали

Морепродукты
Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих). В самом широком понимании включают также и пищевые продукты из пресноводных водоёмов. Источник

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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