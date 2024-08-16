Ароматическая вуаль: 7 парфюмированных дымок для волос, которые стоят вашего внимания

Подборка семи восхитительных парфюмерных дымок, которые с лёгкостью заменят духи

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Бьюти-эксперт Светлана Мисник рассказала о семи парфюмированных дымках для волос, которые станут отличным дополнением к вашему образу. Эти продукты обладают высокой концентрацией эфирных масел, что обеспечивает их стойкость и эффективное поглощение посторонних запахов.

Фото: flickr.com by Hafiz Issadeen, CC BY 2.0

English Pear & Freesia от Jo Malone: сочный, игривый и свежий аромат груши, белой фрезии, амбры, пачули и древесных аккордов. Hair Mist от Miss Dior: элегантный аромат, сочетающий свежесть, лёгкость и мягкость. A La Rose от Maison Francis Kurkdjian: цветочный аромат дамасской и турецкой розы, бархатной фиалки. Magnolia Nobile от Acqua di Parma: насыщенный цветочно-фруктовый аромат с нотами бергамота, лимона, жасмина, магнолии, туберозы и розы. For Her Hair Mist от Narciso Rodriguez: изысканный, чарующий аромат персика, розового букета, амбры и мускуса. Kilian Hair Perfume Blanche: нежный, невесомый аромат с нотами индийской туберозы, османтуса, жасмина, амбры и кедра. Byredo Hair Mist: свежий водный аромат с нотками фиалки, нероли, пиона, белой розы, кашмерана, мускуса и сандала.

Эти парфюмированные дымки не только придают волосам приятный аромат, но и ухаживают за ними, делая их здоровыми, блестящими и эластичными.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ. Продолжительность действия (стойкость) духов на теле человека составляет 5—10 часов, на хлопчатобумажной ткани — не менее 28 часов.

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