Названы семь культовых ароматов, мода на которые в России никогда не проходит

Семь ароматов, которые стабильно входят в топ продаж российских косметических сетей

3:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Из года в год эти ароматы становятся лидерами продаж в российских косметических сетях. Они пользуются огромной популярностью среди женщин. Если вы ещё не знакомы с этими духами, рекомендуем вам обязательно попробовать их.

Фото: flickr.com by Ninniah, CC BY 2.0

В этой подборке представлены семь самых популярных парфюмерных композиций, мода на которые, похоже, никогда не пройдёт.

Парфюмерная вода L'Interdit Rouge от Givenchy. Эта лимитированная версия отличается насыщенным ароматом сладкого апельсина и пряного имбиря, который сочетается с классической цветочной основой из жасмина и туберозы. Такой букет идеально подходит для весны и лета, когда хочется сочетать нежность и страсть. Туалетная вода L'Imperatrice от Dolce & Gabbana. Несмотря на своё пышное название, этот аромат универсален и хорошо звучит как в офисе, так и вечером, когда нужно покорять сердца. Букет "Императрицы" разнообразен, каждая женщина находит в нём свои любимые ноты: сладкий киви и арбуз, розовый перец, нежный жасмин или горьковатый ревень, соблазнительный мускус или свежее лимонное дерево. Такой многогранный аромат никогда не надоест. Парфюмерная вода Tom Ford Lost Cherry. Сегодня этот аромат стал дороже, и его не всегда можно найти в косметических магазинах. Однако это делает его ещё более желанным. У Lost Cherry есть множество копий и ароматов, созданных по его подобию, но ни один из них не смог сравниться с изысканным сочетанием вишни, миндаля и бобов тонка с аккордами розы и древесными акцентами в базе. Парфюмерная вода Eclat D'Arpege от Lanvin. Этот легендарный аромат — бессменный хит марки, любимый как школьницами, так и дамами постарше. Eclat D'Arpege гармоничен во всех отношениях. В нём искусно переплетаются ноты сирени, пиона, зелёного чая, персика и мускуса. Композиция звучит тонко и нежно, не перегружая рецепторы окружающих. Туалетная вода Kenzo Ca Sent Beau. Этому аромату уже несколько десятилетий, но он по-прежнему актуален и завоёвывает сердца новых поклонников. В нём прекрасно сочетаются пышный цветочный букет из бергамота, гардении и жасмина, кисловато-сладкие аккорды мандарина и персика и окутывающий ванильный шлейф, который делает композицию ультраженственной и десертной. Парфюмерная вода Good Girl Gone Bad от Kilian. Популярность этого аромата объясняется его необычной пирамидой. На первый взгляд она кажется лёгкой и нежной, открывается элегантными нотами белых цветов. Со временем становится ясно, что за невинными верхними нотами скрывается притягательный шлейф с нарциссом, туберозой и древесными аккордами, которые делают композицию ещё интереснее. Туалетная вода Versace Bright Crystal. Элегантный, но неожиданный, чувственный и эффектный. Парфюмерный хит от Versace, кажется, сочетает всё и сразу. Здесь вы услышите гранат и японский лимон юзу, красное дерево и магнолию, а также притягательную амбру, усиленную мускусным аккордом. Флакон, украшенный настоящим бриллиантом, станет прекрасным украшением вашего туалетного столика.

Уточнения

Арома́т (от греч. άρωματός — душистое вещество) — приятный запах. Такое название запаха подразумевает дополнительную, эмоциональную характеристику (антоним этому слову — вонь).

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