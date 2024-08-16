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Названы семь культовых ароматов, мода на которые в России никогда не проходит

Семь ароматов, которые стабильно входят в топ продаж российских косметических сетей
3:34
Моя семья » Красота и стиль

Из года в год эти ароматы становятся лидерами продаж в российских косметических сетях. Они пользуются огромной популярностью среди женщин. Если вы ещё не знакомы с этими духами, рекомендуем вам обязательно попробовать их.

Семь ароматов, которые стабильно входят в топ продаж российских косметических сетей
Фото: flickr.com by Ninniah, CC BY 2.0

В этой подборке представлены семь самых популярных парфюмерных композиций, мода на которые, похоже, никогда не пройдёт.

  1. Парфюмерная вода L'Interdit Rouge от Givenchy. Эта лимитированная версия отличается насыщенным ароматом сладкого апельсина и пряного имбиря, который сочетается с классической цветочной основой из жасмина и туберозы. Такой букет идеально подходит для весны и лета, когда хочется сочетать нежность и страсть.
  2. Туалетная вода L'Imperatrice от Dolce & Gabbana. Несмотря на своё пышное название, этот аромат универсален и хорошо звучит как в офисе, так и вечером, когда нужно покорять сердца. Букет "Императрицы" разнообразен, каждая женщина находит в нём свои любимые ноты: сладкий киви и арбуз, розовый перец, нежный жасмин или горьковатый ревень, соблазнительный мускус или свежее лимонное дерево. Такой многогранный аромат никогда не надоест.
  3. Парфюмерная вода Tom Ford Lost Cherry. Сегодня этот аромат стал дороже, и его не всегда можно найти в косметических магазинах. Однако это делает его ещё более желанным. У Lost Cherry есть множество копий и ароматов, созданных по его подобию, но ни один из них не смог сравниться с изысканным сочетанием вишни, миндаля и бобов тонка с аккордами розы и древесными акцентами в базе.
  4. Парфюмерная вода Eclat D'Arpege от Lanvin. Этот легендарный аромат — бессменный хит марки, любимый как школьницами, так и дамами постарше. Eclat D'Arpege гармоничен во всех отношениях. В нём искусно переплетаются ноты сирени, пиона, зелёного чая, персика и мускуса. Композиция звучит тонко и нежно, не перегружая рецепторы окружающих.
  5. Туалетная вода Kenzo Ca Sent Beau. Этому аромату уже несколько десятилетий, но он по-прежнему актуален и завоёвывает сердца новых поклонников. В нём прекрасно сочетаются пышный цветочный букет из бергамота, гардении и жасмина, кисловато-сладкие аккорды мандарина и персика и окутывающий ванильный шлейф, который делает композицию ультраженственной и десертной.
  6. Парфюмерная вода Good Girl Gone Bad от Kilian. Популярность этого аромата объясняется его необычной пирамидой. На первый взгляд она кажется лёгкой и нежной, открывается элегантными нотами белых цветов. Со временем становится ясно, что за невинными верхними нотами скрывается притягательный шлейф с нарциссом, туберозой и древесными аккордами, которые делают композицию ещё интереснее.
  7. Туалетная вода Versace Bright Crystal. Элегантный, но неожиданный, чувственный и эффектный. Парфюмерный хит от Versace, кажется, сочетает всё и сразу. Здесь вы услышите гранат и японский лимон юзу, красное дерево и магнолию, а также притягательную амбру, усиленную мускусным аккордом. Флакон, украшенный настоящим бриллиантом, станет прекрасным украшением вашего туалетного столика.

Уточнения

Арома́т (от греч. άρωματός — душистое вещество) — приятный запах. Такое название запаха подразумевает дополнительную, эмоциональную характеристику (антоним этому слову — вонь).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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