Все секреты сушки волос: как сделать так, чтобы они не пушились
Как правильно сушить волосы: советы
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Советы по сушке волос феном
- Начните с самых влажных участков и продвигайтесь к самым сухим. Это поможет избежать пушения.
- Сушите феном секции, а не всю голову сразу.
- Постоянно перемещайте фен вокруг головы и не оставайтесь на одном месте слишком долго.
- При сушке челки феном держите его подальше от лица.
- Если у вас вьющиеся или волнистые волосы, используйте диффузор, чтобы уменьшить пушистость и добавить больше объема.
- Не забывайте укладывать волосы после того, как высушите их феном.
Повреждает ли волосы сушка феном
Хотя сушка волос феном может ускорить процесс, на самом деле она может повредить ваши волосы.
Фото: unsplash.com by Verne Ho, PDM
Постоянное использование фена может привести к ломкости волос и секущимся кончикам. Это также может вызвать тусклость волос.
Однако, если вы время от времени используете сушку и холодный воздух, вы можете избежать повреждений.
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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру