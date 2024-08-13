Все секреты сушки волос: как сделать так, чтобы они не пушились

Как правильно сушить волосы: советы

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Советы по сушке волос феном

Начните с самых влажных участков и продвигайтесь к самым сухим. Это поможет избежать пушения.

Сушите феном секции, а не всю голову сразу.

Постоянно перемещайте фен вокруг головы и не оставайтесь на одном месте слишком долго.

При сушке челки феном держите его подальше от лица.

Если у вас вьющиеся или волнистые волосы, используйте диффузор, чтобы уменьшить пушистость и добавить больше объема.

Не забывайте укладывать волосы после того, как высушите их феном.

Повреждает ли волосы сушка феном

Хотя сушка волос феном может ускорить процесс, на самом деле она может повредить ваши волосы.

Фото: unsplash.com by Verne Ho, PDM

Постоянное использование фена может привести к ломкости волос и секущимся кончикам. Это также может вызвать тусклость волос.

Однако, если вы время от времени используете сушку и холодный воздух, вы можете избежать повреждений.