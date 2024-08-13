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Сколько времени нужно, чтобы загореть: советы дерматологов

Советы, как правильно загорать, чтобы не повредить кожу
1:59
Моя семья » Красота и стиль

По данным Американской академии дерматологии, цвет кожи человека является основным показателем того, будет ли она сгорать или загорать.

Советы, как правильно загорать, чтобы не повредить кожу
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Если у вас светлая кожа, вы с большей вероятностью получите ожог, в то время как более темная кожа может потребовать большего пребывания на солнце для достижения заметного загара. Это связано с количеством присутствующего меланина, который определяет естественный цвет кожи и ее реакцию на ультрафиолетовое излучение. Люди со светлой кожей имеют меньше меланина, что подвергает их большему количеству солнечных ожогов, в то время как люди с более темной кожей имеют больше меланина, частично защищающего их от повреждения ультрафиолетом.

В среднем это может занять от 10 минут для светлой кожи до приличного загара и до 20 минут для более темной кожи.

После загорания разумно принять душ, чтобы выровнять эффект. Затем можно повторить процесс не более трех раз для более глубокого загара. Не забывайте делать перерывы в тени, надевайте защитную одежду, а также используйте головные уборы и солнцезащитные очки для безопасности.

Также важно проконсультироваться с дерматологом, чтобы узнать, как долго вы можете находиться на солнце — темные типы кожи могут оставаться на солнце дольше, чем более светлые.

В конечном счете, важно помнить, что длительное загорание может увеличить риск повреждения кожи и рака кожи.

В какое время лучше всего загорать

Лучшее время для загара, как правило, утро или поздний вечер, когда солнечные лучи не такие резкие. Это поможет вам избежать солнечных ожогов и добиться более ровного загара. Поскольку чрезмерное пребывание на солнце может привести к повреждению кожи, важно ограничить количество времени, которое вы проводите на солнце.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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