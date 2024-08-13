Как скрыть грязные и жирные волосы с помощью причёски: четыре простых и стильных способа

Как замаскировать грязные волосы: лучшие причёски и советы для стильного образа

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ситуации, когда вы не успели помыть волосы, а выглядеть нужно на все сто, знакомы многим. В таких случаях правильно подобранная причёска может стать вашим спасением. Она не только скроет жирные корни, но и придаст образу ухоженность и элегантность. Сегодня мы расскажем о простых, но эффективных способах замаскировать грязные волосы с помощью стильных причёсок и аксессуаров.

Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, CC BY 2.0

Объёмный пучок

Один из самых эффективных способов замаскировать грязные волосы — сделать объёмный пучок. Соберите волосы на затылке, немного их подкрутите и зафиксируйте с помощью шпилек. Этот стильный и простой вариант не только скроет жирные корни, но и добавит объем вашим локонам. Для дополнительного эффекта используйте текстурирующий спрей.

Низкий хвост с обмоткой

Соберите волосы в низкий хвост и замаскируйте резинку, обернув ее прядью волос. Этот простой прием позволит вам за несколько минут создать изящный и опрятный образ.

Плетёные прически

Косы и плетеные прически — это отличный способ скрыть недостатки. Плетение от корней помогает замаскировать жирность волос и придать им текстуру. Для создания стильного и ухоженного образа попробуйте заплести французскую косу или косу-водопад.

Стильный головной убор

Если времени совсем нет, воспользуйтесь стильным головным убором. Шляпы, береты и повязки не только спасут вас в экстренных ситуациях, но и добавят завершенность вашему образу. Они скрывают жирность волос и придают вашему стилю индивидуальность.

Используя эти простые советы, вы сможете легко справиться с проблемой грязных волос и выглядеть великолепно в любой ситуации.