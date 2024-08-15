Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Лукашенко: "Наша красная линия является границей Республики Беларусь"
Каков алгоритм чистки кондиционера дома?
На Ленинградской АЭС остановили пятый энергоблок из-за ремонта
Черника повлияет на зрение, если съесть 3 килограмм ягод за день
Тренер Серёгин: зумба вместе с силовыми тренировками поможет быстро похудеть
Эксперт рассказал, почему бензин в СССР был разноцветным
Учёные выяснили, как комары обходят защиту организма человека при укусе
Когда копать картофель, чтобы клубни были идеальными
Актёр Джордж Клуни объявил аукцион на возможность поужинать вместе с ним

Привлекаем удачи и деньги "оранжевыми" ногтями: делаем яркий оранжевый маникюр

Самый популярный и "денежный" маникюр августа — оранжевый в разных вариациях
1:45
Моя семья » Красота и стиль

В современном мире социальные сети стали основным источником информации, и среди множества каналов и блогеров особое место занимают астрологи, предлагающие способы привлечения финансового благополучия. Многие люди, выбирая дату стрижки волос, опираются на лунный календарь, и возникает вопрос: почему бы не применить этот подход и к маникюру?

Самый популярный и "денежный" маникюр августа — оранжевый в разных вариациях
Фото: flickr.com by nailsbylisa, CC BY 2.0

Согласно астрологическим представлениям, определённый цвет ногтей может способствовать привлечению богатства. В августе таким цветом является оранжевый. Давайте проверим эту теорию на практике.

Оранжевый цвет ассоциируется с цитрусовыми, такими как сицилийские апельсины и марокканские мандарины. Дизайн маникюра в этом цвете будет смотреться креативно и лаконично, а сложности в исполнении не возникнет благодаря использованию слайдеров для ногтей.

Для создания оранжевого маникюра следуйте этим шагам:

  1. Подготовьте ногти, удалив кутикулу и придав им желаемую форму.
  2. Нанесите базовое покрытие, которое защитит ногти от окрашивания и обеспечит ровное нанесение лака.
  3. Выберите оранжевый лак или используйте слайдеры с оранжевым дизайном.
  4. Нанесите оранжевый лак на ногти, начиная с мизинца и заканчивая большим пальцем.
  5. Дайте лаку высохнуть и при необходимости нанесите второй слой.
  6. Закрепите маникюр топовым покрытием, которое придаст блеск и продлит стойкость маникюра.

Таким образом, оранжевый маникюр станет отличным выбором для тех, кто хочет привлечь богатство и удачу в свою жизнь, следуя астрологическим предсказаниям.

Детали

Маникюр

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Запеченные кабачки с сыром — вкусный способ порадовать себя и близких. Готовится всего 30 минут
Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала Андрей Николаев Уйти "по-английски". Зеленскому и Залужному уже может померещиться запах "Новичка" Дмитрий Плотников Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США Любовь Степушова
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Как сварить бульон, который заставит всех просить добавки
Как сварить бульон, который заставит всех просить добавки
Последние материалы
Учёные выяснили, как комары обходят защиту организма человека при укусе
Когда копать картофель, чтобы клубни были идеальными
Актёр Джордж Клуни объявил аукцион на возможность поужинать вместе с ним
"Не следишь за участком? - Отдай обратно!": новые правила землепользования
Отмена льготной ипотеки загонит россиян в долговую яму
Зоологи выявили новые черты интеллекта лошади
Очищающая маска из трав: самый бережный и натуральный уход за кожей лица
Как приготовить вкуснейший томатный сок дома
The Sun: облысение может провоцировать дефицит витаминов и минералов
Дерби ЦСКА — "Локомотив" откроет настоящий фестиваль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.