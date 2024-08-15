Привлекаем удачи и деньги "оранжевыми" ногтями: делаем яркий оранжевый маникюр

Самый популярный и "денежный" маникюр августа — оранжевый в разных вариациях

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В современном мире социальные сети стали основным источником информации, и среди множества каналов и блогеров особое место занимают астрологи, предлагающие способы привлечения финансового благополучия. Многие люди, выбирая дату стрижки волос, опираются на лунный календарь, и возникает вопрос: почему бы не применить этот подход и к маникюру?

Фото: flickr.com by nailsbylisa, CC BY 2.0

Согласно астрологическим представлениям, определённый цвет ногтей может способствовать привлечению богатства. В августе таким цветом является оранжевый. Давайте проверим эту теорию на практике.

Оранжевый цвет ассоциируется с цитрусовыми, такими как сицилийские апельсины и марокканские мандарины. Дизайн маникюра в этом цвете будет смотреться креативно и лаконично, а сложности в исполнении не возникнет благодаря использованию слайдеров для ногтей.

Для создания оранжевого маникюра следуйте этим шагам:

Подготовьте ногти, удалив кутикулу и придав им желаемую форму. Нанесите базовое покрытие, которое защитит ногти от окрашивания и обеспечит ровное нанесение лака. Выберите оранжевый лак или используйте слайдеры с оранжевым дизайном. Нанесите оранжевый лак на ногти, начиная с мизинца и заканчивая большим пальцем. Дайте лаку высохнуть и при необходимости нанесите второй слой. Закрепите маникюр топовым покрытием, которое придаст блеск и продлит стойкость маникюра.

Таким образом, оранжевый маникюр станет отличным выбором для тех, кто хочет привлечь богатство и удачу в свою жизнь, следуя астрологическим предсказаниям.

Детали

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).

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