Очищающая маска из трав: сырьё для неё можно купить в любой аптеке

Очищающая маска из трав: самый бережный и натуральный уход за кожей лица

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Очищающая маска из трав — это натуральный продукт для ухода за кожей лица. Она эффективно удаляет загрязнения из пор, улучшает тонус кожи и придаёт ей свежесть. Разные виды трав подходят для различных типов кожи (их без труда можно найти в аптеке):

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

Жирная и комбинированная кожа: календула, череда, кора дуба, листья брусники.

Сухая кожа: шиповник, липа, лепестки роз, мята, зверобой, мать-и-мачеха.

Чувствительная и проблемная кожа: ромашка, алоэ, чистотел, корень лопуха, полевой хвощ.

Приготовление маски:

Сухие травы измельчаются до состояния порошка, заливаются кипятком и настаиваются в течение 20-30 минут. Затем жидкость сливается, а оставшаяся тёплая травяная масса заворачивается в тонкую марлю и наносится на предварительно очищенную кожу лица.

Рекомендуется применять эту маску 1-2 раза в неделю.

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