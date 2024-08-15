Очищающая маска из трав: сырьё для неё можно купить в любой аптеке

Очищающая маска из трав — это натуральный продукт для ухода за кожей лица. Она эффективно удаляет загрязнения из пор, улучшает тонус кожи и придаёт ей свежесть. Разные виды трав подходят для различных типов кожи (их без труда можно найти в аптеке):
Приготовление маски:
Сухие травы измельчаются до состояния порошка, заливаются кипятком и настаиваются в течение 20-30 минут. Затем жидкость сливается, а оставшаяся тёплая травяная масса заворачивается в тонкую марлю и наносится на предварительно очищенную кожу лица.
Рекомендуется применять эту маску 1-2 раза в неделю.
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