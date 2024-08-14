Чёрная маска-плёнка от чёрных точек и загрязнений: делаем её из желатина и активированного угля

Чёрная маска для лица — это простой и доступный способ глубокого очищения кожи в домашних условиях. Она состоит из недорогих компонентов: активированного угля, желатина и воды. Эта маска эффективно удаляет чёрные точки, освобождая поры от загрязнений и улучшая состояние кожи.
Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, CC BY 2.0
Перед использованием маски рекомендуется распарить лицо над отваром трав или с помощью эфирных масел, чтобы достичь максимального эффекта от процедуры.
Ингредиенты:
2-3 таблетки активированного угля,
1 ст. л. желатина,
2 ст. л. воды (молока).
Как делать
Нужно растереть активированный уголь в порошок, смешать его с тёплой водой или молоком и добавить столовую ложку желатина.
Для достижения нужной консистенции маску нужно поставить в микроволновку на 2-3 минуты. Маска не должна быть горячей перед нанесением на лицо!
Тщательно перемешайте смесь и нанесите её на лицо пальцами или кистью.
Подождите 20–30 минут, пока маска превратится в плёнку, затем аккуратно снимите её по краям.
В завершение процедуры умойтесь прохладной водой.
После удаления маски желательно нанести на лицо питательный крем.
Рекомендуется использовать чёрную маску один раз в неделю на протяжении двух месяцев для достижения наилучшего результата.