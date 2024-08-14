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Чёрная маска-плёнка от чёрных точек и загрязнений: делаем её из желатина и активированного угля

Лучшая очищающая домашняя маска-плёнка для лица от чёрных точек
1:29
Моя семья » Красота и стиль

Чёрная маска для лица — это простой и доступный способ глубокого очищения кожи в домашних условиях. Она состоит из недорогих компонентов: активированного угля, желатина и воды. Эта маска эффективно удаляет чёрные точки, освобождая поры от загрязнений и улучшая состояние кожи.

Лучшая очищающая домашняя маска-плёнка для лица от чёрных точек
Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, CC BY 2.0

Перед использованием маски рекомендуется распарить лицо над отваром трав или с помощью эфирных масел, чтобы достичь максимального эффекта от процедуры.

Ингредиенты:

  • 2-3 таблетки активированного угля,
  • 1 ст. л. желатина,
  • 2 ст. л. воды (молока).

Как делать

  1. Нужно растереть активированный уголь в порошок, смешать его с тёплой водой или молоком и добавить столовую ложку желатина.
  2. Для достижения нужной консистенции маску нужно поставить в микроволновку на 2-3 минуты. Маска не должна быть горячей перед нанесением на лицо!
  3. Тщательно перемешайте смесь и нанесите её на лицо пальцами или кистью.
  4. Подождите 20–30 минут, пока маска превратится в плёнку, затем аккуратно снимите её по краям.
  5. В завершение процедуры умойтесь прохладной водой.

После удаления маски желательно нанести на лицо питательный крем.

Рекомендуется использовать чёрную маску один раз в неделю на протяжении двух месяцев для достижения наилучшего результата.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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