Чёрная маска-плёнка от чёрных точек и загрязнений: делаем её из желатина и активированного угля

Лучшая очищающая домашняя маска-плёнка для лица от чёрных точек

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чёрная маска для лица — это простой и доступный способ глубокого очищения кожи в домашних условиях. Она состоит из недорогих компонентов: активированного угля, желатина и воды. Эта маска эффективно удаляет чёрные точки, освобождая поры от загрязнений и улучшая состояние кожи.

Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, CC BY 2.0

Перед использованием маски рекомендуется распарить лицо над отваром трав или с помощью эфирных масел, чтобы достичь максимального эффекта от процедуры.

Ингредиенты:

2-3 таблетки активированного угля,

1 ст. л. желатина,

2 ст. л. воды (молока).

Как делать

Нужно растереть активированный уголь в порошок, смешать его с тёплой водой или молоком и добавить столовую ложку желатина. Для достижения нужной консистенции маску нужно поставить в микроволновку на 2-3 минуты. Маска не должна быть горячей перед нанесением на лицо! Тщательно перемешайте смесь и нанесите её на лицо пальцами или кистью. Подождите 20–30 минут, пока маска превратится в плёнку, затем аккуратно снимите её по краям. В завершение процедуры умойтесь прохладной водой.

После удаления маски желательно нанести на лицо питательный крем.

Рекомендуется использовать чёрную маску один раз в неделю на протяжении двух месяцев для достижения наилучшего результата.