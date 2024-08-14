Как ухаживать за кожей после 30 лет: восемь правил от косметолога для сохранения красоты

Восемь правил для молодой и красивой кожи после 30 лет

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С возрастом, особенно после 30 лет, процессы регенерации клеток начинают замедляться, снижается выработка коллагена и эластина, что приводит к потере тонуса кожи и появлению первых морщин. Просто увлажнять кожу уже недостаточно — её нужно восстанавливать и защищать. Уход должен быть постоянным, комплексным и тщательным. Если вы хотите выглядеть молодо, не ленитесь ухаживать за собой! Всего 15 минут каждое утро и вечер помогут вам достичь отличных результатов.

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По просьбе редакции Woman.ru врач-дерматолог Ольга Ганелина выделила восемь золотых правил ухода за кожей после 30 лет. Вот они:

Контролируйте потребление жидкости перед сном: Чтобы избежать утренних отеков, ограничьте количество жидкости, выпиваемой перед сном. Чашку чая, стакан минеральной воды или сока лучше выпивать не позднее, чем за два часа до сна. Регулярно посещайте косметолога: Постарайтесь посещать косметолога хотя бы раз в месяц. Профессиональные процедуры играют важную роль в поддержании здоровья кожи. Лимфодренажный массаж лица: Дважды в год проходите курс лимфодренажного массажа, который включает от пяти до семи сеансов. Он улучшает микроциркуляцию крови, повышает тонус кожи и временно сокращает мелкие морщины, особенно в носогубной области. Если нет возможности посещать салон, делайте массаж самостоятельно раз в неделю после очищающей маски. Защитный крем: Он должен обязательно присутствовать в вашем арсенале. Выбирайте кремы, стимулирующие выработку коллагена. Они помогают разглаживать морщины, укрепляют липидный барьер и улучшают цвет лица. SPF-фильтр в косметике: Используйте кремы и декоративную косметику с SPF-фильтром для защиты от ультрафиолета, особенно если много времени проводите за компьютером. Не забывайте о сыворотках: Используйте их вместе с кремами. В сыворотках высокая концентрация активных компонентов, которые быстро проникают в глубокие слои эпидермиса. Используйте их курсами дважды в год — осенью и весной, нанося под крем утром или вечером. Пользуйтесь масками: Дважды в неделю наносите на лицо маску — очищающую, восстанавливающую, тонизирующую или увлажняющую. Они содержат коллаген, эластин, витамины и минералы, которые питают и тонизируют кожу. Комбинированной коже можно накладывать разные маски на разные зоны. Омолаживающие и подтягивающие маски используйте не чаще раза в две недели. Специальный уход за кожей вокруг глаз: Эта зона наиболее подвержена возрастным изменениям. Подбирайте средства в зависимости от ваших потребностей — кремы с лифтинг-эффектом, снимающие припухлости или устраняющие темные круги под глазами.

Следуя этим правилам, можете значительно замедлить процесс старения кожи и сохранить её молодость на длительное время.