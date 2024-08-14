Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Балабанова: кратковременная головная боль может сигнализировать о микроинсульте
Тревел-блогер рассказал о трудностях жизни за границей
Врач Лысенко: мясо может спровоцировать тошноту при аллергии
ЖК "Сокольники" как образец застройки нового уровня
Эксперты назвали лучшие места в кинотеатре для максимального погружения
Nature: будущее человека может зависеть от генетики его друзей
Раскрыты способности двух новых оперативников в Delta Force: Hawk Ops
Соберите свои семена: пошаговая инструкция для томатов
Откуда на вторичном рынке столько почти новых автомобилей

Как ухаживать за кожей после 30 лет: восемь правил от косметолога для сохранения красоты

Восемь правил для молодой и красивой кожи после 30 лет
3:16
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом, особенно после 30 лет, процессы регенерации клеток начинают замедляться, снижается выработка коллагена и эластина, что приводит к потере тонуса кожи и появлению первых морщин. Просто увлажнять кожу уже недостаточно — её нужно восстанавливать и защищать. Уход должен быть постоянным, комплексным и тщательным. Если вы хотите выглядеть молодо, не ленитесь ухаживать за собой! Всего 15 минут каждое утро и вечер помогут вам достичь отличных результатов.

Восемь правил для молодой и красивой кожи после 30 лет
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По просьбе редакции Woman.ru врач-дерматолог Ольга Ганелина выделила восемь золотых правил ухода за кожей после 30 лет. Вот они:

  1. Контролируйте потребление жидкости перед сном: Чтобы избежать утренних отеков, ограничьте количество жидкости, выпиваемой перед сном. Чашку чая, стакан минеральной воды или сока лучше выпивать не позднее, чем за два часа до сна.
  2. Регулярно посещайте косметолога: Постарайтесь посещать косметолога хотя бы раз в месяц. Профессиональные процедуры играют важную роль в поддержании здоровья кожи.
  3. Лимфодренажный массаж лица: Дважды в год проходите курс лимфодренажного массажа, который включает от пяти до семи сеансов. Он улучшает микроциркуляцию крови, повышает тонус кожи и временно сокращает мелкие морщины, особенно в носогубной области. Если нет возможности посещать салон, делайте массаж самостоятельно раз в неделю после очищающей маски.
  4. Защитный крем: Он должен обязательно присутствовать в вашем арсенале. Выбирайте кремы, стимулирующие выработку коллагена. Они помогают разглаживать морщины, укрепляют липидный барьер и улучшают цвет лица.
  5. SPF-фильтр в косметике: Используйте кремы и декоративную косметику с SPF-фильтром для защиты от ультрафиолета, особенно если много времени проводите за компьютером.
  6. Не забывайте о сыворотках: Используйте их вместе с кремами. В сыворотках высокая концентрация активных компонентов, которые быстро проникают в глубокие слои эпидермиса. Используйте их курсами дважды в год — осенью и весной, нанося под крем утром или вечером.
  7. Пользуйтесь масками: Дважды в неделю наносите на лицо маску — очищающую, восстанавливающую, тонизирующую или увлажняющую. Они содержат коллаген, эластин, витамины и минералы, которые питают и тонизируют кожу. Комбинированной коже можно накладывать разные маски на разные зоны. Омолаживающие и подтягивающие маски используйте не чаще раза в две недели.
  8. Специальный уход за кожей вокруг глаз: Эта зона наиболее подвержена возрастным изменениям. Подбирайте средства в зависимости от ваших потребностей — кремы с лифтинг-эффектом, снимающие припухлости или устраняющие темные круги под глазами.

Следуя этим правилам, можете значительно замедлить процесс старения кожи и сохранить её молодость на длительное время.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
У конкурента России на рынке зерна возникли большие проблемы
L-frii: у одного из главных конкурентов России на рынке зерна серьёзные проблемы
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot
Литовкин: и Курская АЭС, и Запорожская АЭС — российские Дмитрий Плотников Украина признана банкротом, её активы будут распроданы "фондами-стервятниками" Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
Последние материалы
Отели Турции снижают цены в сентябре
4,5 миллиона рублей - и вы можете стать счастливым домовладельцем на Пхукете
В Омске вынесли приговор группе мошенников за инсценировку 20 ДТП
Истребители F-16 ВВС Украины не намерены использовать для Курской операции
Миру угрожает новая пандемия оспы
Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации федерального займа
Трейлер ремейка "Белоснежки" вызвал шквал критики из-за выбора актёров
В Сибири, Костромской и Кемеровской области выросло число пострадавших от клещей
Врач Демьяновская: иногда дети рождаются левшами из-за внутриутробной травмы
Цены на зимний отдых в Таиланде вырастут на 10–15%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.