Как косметика ухудшает ваше зрение: объяснение врача

Врач Отхозория: декоративная косметика может ухудшать зрение

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-офтальмолог Айгуль Отхозория рассказала, что есть у людей повседневные привычки, которые могут существенно ухудшать зрение и здоровье глаз. Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Гаджеты

Прежде всего, на здоровье глаз влияют гаджеты. При их регулярном использовании глаза перестают регулярно моргать, из-за чего возникает сухость, покраснение.

"Убрать усталость поможет перерыв на упражнение глаз. Его рекомендуется делать 6 раз подряд: сосредоточьтесь на предмете за окном, который находится рядом с вами, на протяжении 30 сек. После поменяйте объект на более дальний, и следите за ним также 30 сек", — рекомендует врач.

Солнцезащитные очки

Чтобы солнцезащитные очки могли действительно защищать глаза, они должны иметь фильтры от УФ-лучей. Темные линзы приводят к расширению зрачка, из-за чего в глаза попадает больше излучения. Это все может привести к катаракте и другим заболеваниям.

Декоративная косметика

Перед сном следует удалять макияж не только для здоровья кожи, но и глаз. Если во время сна косметика попадет в глаза, то может возникнуть воспаление, ячмень, конъюнктивит. Иногда повреждается и роговица.

Чтобы этого избежать, макияж нужно снимать при помощи ватного диска с использованием специального средства.

Недосып

Если у вас часто происходит недосыпание, то из-за этого орган зрения не может восстанавливаться. Впоследствии это приводит к ухудшению зрения, сухости и воспалениям.