Неприятные последствия: к каким проблемам на лице приводит стресс

Как стресс влияет на ваше лицо

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Акне

Гормоны, выделяемые при стрессе, заставляют сальные железы кожи вырабатывать чрезмерное количество жира. Он вызывает множество проблем с кожей, таких как закупорка пор, появление прыщей и многие другие проблемы. Акне также может усугубляться в сочетании со стрессом, недостатком сна, нездоровыми привычками питания, чрезмерным употреблением алкоголя.

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Мешки под глазами

Мешки под глазами появляются из-за отечности, особенно если вы плохо спите из-за стресса. Это более заметно у пожилых людей, так как гормоны и мышцы, которые поддерживают эластичность кожи под глазами, больше не работают. Но молодые люди также могут испытывать то же самое, если они не спят достаточно.

Сухая кожа

Из-за стресса кожа может становиться сухой и раздраженной. Когда человек находится в состоянии стресса, его кожа не вырабатывает достаточное количество рогового слоя, который сохраняет кожу увлажненной и защищенной от микробов. Это делает кожу сухой и зудящей.

Сыпь

Стресс ослабляет вашу иммунную систему, из-за этого в вашем организме происходит дисбаланс бактерий. Это делает вашу кожу чрезмерно подверженной инфекциям даже при самом незначительном раздражении. Это может даже вызвать экзему и другие кожные заболевания.

Старение

Может ли стресс старить вас быстрее? Ответ положительный. Стресс может вызвать и проявить признаки старения на вашем лице. Если вы испытываете стресс, со временем могут проявиться морщины.