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Как сделать тоник для лица из зелёного чая: рецепт с яблочным уксусом и эфирным маслом

Тоник для лица из зелёного чая: рецепт для сияющей кожи
1:51
Моя семья » Красота и стиль

Зелёный чай известен своими многочисленными полезными свойствами для здоровья, но он также может стать отличным компонентом для ухода за лицом. Тоник на основе этого ингредиента помогает улучшить текстуру кожи, освежить её и придать здоровый вид. В этом простом руководстве мы расскажем, как самостоятельно приготовить тоник для лица из зелёного чая.

Тоник для лица из зелёного чая: рецепт для сияющей кожи
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Почему зелёный чай?

Зелёный чай богат антиоксидантами, такими как катехины, которые помогают защищать дерму от повреждений, вызванных свободными радикалами. Кроме того, он обладает противовоспалительными свойствами, что делает его отличным выбором для чувствительной кожи, склонной к покраснению и раздражениям.

Рецепт тоника из зеленого чая

Ингредиенты:

  • 1 стакан воды
  • 1 чайная ложка листьев зеленого чая (или 1 пакетик)
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса
  • 1-2 капли эфирного масла (например, лаванды или чайного дерева)

Инструкция:

  1. Заварите один пакетик зеленого чая в чашке горячей воды в течение 3-5 минут.
  2. Если вы используете яблочный уксус, добавьте его в остывший чай.
  3. Также можно добавить несколько капель эфирного масла для дополнительного аромата и пользы для кожи.
  4. Оставьте тоник остывать до комнатной температуры, затем перелейте его в чистую бутылочку.

Как использовать это средство?

Наносите тоник на очищенную кожу лица с помощью ватного диска. Используйте его утром и вечером для достижения наилучших результатов. Храните тоник в холодильнике и используйте в течение одной недели.

Попробуйте этот рецепт, и ваша кожа обязательно оценит заботу и внимание!

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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