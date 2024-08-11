Тусклости больше не будет: как сделать маску для лицца

Добавьте к нему кокосовое молоко и масло миндаля, хорошо перемешайте их. После этого добавьте капли лимонного сока и порошок цедры апельсина.
Наконец, добавьте капли глицерина и капсулу витамина Е, или вы можете использовать масло с витамином Е.
Хорошо перемешайте все ингредиенты, и ваша маска для лица с семенами чиа готова к использованию.
Как его применять
Возьмите густую смесь и тщательно нанесите ее на очищенную кожу лица и шеи. Оставьте на 20 минут. Смойте обычной водой. Если ваша кожа сухая, то нанесите увлажняющий крем, но в целом эта маска делает вашу кожу мягкой и увлажненной.