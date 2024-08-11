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5 способов, как визуально уменьшить лоб

Советы, как визуально уменьшить лоб
1:49
Моя семья » Красота и стиль

Придайте форму бровям

Вы можете уменьшить внешний вид лба с помощью оформленных бровей. Дугообразные формы подчеркнут брови и уменьшат пространство на лбу.

Советы, как визуально уменьшить лоб
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, PDM

Выделите волосы

Вы можете отвлечь внимание от лба своими потрясающим волосами, сделав их яркими. Подберите оттенок, который идеально дополняет тон вашей кожи и гардероб. С помощью легкого мелирования или полномасштабного преобразования цвета волос вы можете отвлечь внимание от лба к своим великолепным волосам. 

Используйте контуринг

С помощью всего нескольких продуктов для макияжа легко выделить скулы и линию подбородка.

Выберите более темный оттенок контура, который соответствует тону вашей кожи. С помощью кисти аккуратно нанесите средство вдоль корней волос. Растушуйте, пока контур не будет плавно сливаться с вашим естественным цветом кожи.

Пробуйте разные прически

Чёлка: покрытие лба челкой может помочь сместить акцент на глаза и щеки. Выбирайте цельную челку или челку, зачесанную набок.
Длинная боковая челка: если вы предпочитаете более длинные прически,  боковая челка может эффективно скрыть лоб. 
Объемные волосы: чем гуще кажутся ваши волосы, тем меньше будет выглядеть ваш лоб. Завивайте волосы или добавляйте им текстуру.

Используйте темный бронзатор

Если вы не любите темные тональные основы, мы рекомендуем бронзатор. Выберите бронзатор, который на три тона темнее вашего тона кожи.

Нанесите его по краю лба и аккуратно растушуйте его. Подобно тому, как работает контуринг, вы можете создать иллюзию небольшого лба.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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