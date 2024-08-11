Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы лучшие места для отдыха в России вдали от морских курортов
Простой способ приготовления кислой капусты
Xiaomi интегрирует нейросеть Google в свои международные смартфоны
Samsung исследует жалобы на выпадение линз камер в новых Galaxy
Натуральные методы борьбы со слизнями: как защитить свои растения
Тренер Соболь: читмил нужен для хорошего метаболизма
Продажи товаров с символикой Олимпиад 1980 и 2014 года выросли на треть в июле
Фильм о серийном убийце Родни Алкале выйдет на Netflix этой осенью
Страховой Дом ВСК установил регионы и автомобили с наибольшим страховым риском

Разница между шампунем для окрашенных волос и обычным: почему важно использовать специализированное средство?

Чем отличается обычный шампунь от специального для окрашенных волос?
2:02
Моя семья » Красота и стиль

Каждый из нас сталкивается с выбором шампуня, который подходит именно нашим волосам. Важно понимать, что не все средства одинаковы. В чем же отличие обычного шампуня от специального для окрашенных волос? Разберем этот вопрос подробнее.

Чем отличается обычный шампунь от специального для окрашенных волос?
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Состав и действие

Обычный шампунь предназначен для удаления загрязнений с волос и кожи головы, а также для поддержания их здоровья. В его состав входят моющие вещества и питательные компоненты. Однако его формула не учитывает особенности волос, подвергшихся окрашиванию.

Шампунь для окрашенных волос отличается более щадящим составом. Он содержит мягкие ПАВы (поверхностно-активные вещества), которые не вымывают красящий пигмент, что позволяет дольше сохранять яркость и насыщенность цвета. В такие шампуни также добавляют ингредиенты, защищающие волосы от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и минимизирующие повреждения, нанесенные агрессивными химическими веществами во время окрашивания.

Защита цвета

Одной из главных функций шампуня для окрашенных волос является защита цвета. Обычные шампуни могут ускорить вымывание краски из прядей, особенно если они содержат сильные очищающие компоненты. Специальные шампуни, напротив, помогают сохранить цвет, предотвращая его тусклость и потерю интенсивности.

Увлажнение и питание

После окрашивания пряди часто становятся более сухими и ломкими, так как краска может повреждать их структуру. Шампуни для окрашенных волос обычно содержат дополнительные увлажняющие и восстанавливающие компоненты, такие как масла, витамины и кератин, которые помогают вернуть локонам мягкость и эластичность.

Таким образом, основной задачей шампуня для окрашенных волос является сохранение цвета и защита локонов от повреждений.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов

Ошибки в процессе варки могут привести к тому, что мясо станет сухим, жёстким или переваренным.

Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Взятие Курчатовской АЭС — смысл операции ВСУ в Курской области
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы
Паштет-намазка из красной фасоли: обжаренные лук, морковь и чеснок придают ему дивный аромат
После возвращения Крыма лагерь "Артек" восстановили за три года Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев
Технология "Твердого вязания" показывает преимущества
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Сравнили линолеум и паркет, и вот что получилось
Сравнили линолеум и паркет, и вот что получилось
Последние материалы
Xiaomi интегрирует нейросеть Google в свои международные смартфоны
Samsung исследует жалобы на выпадение линз камер в новых Galaxy
Натуральные методы борьбы со слизнями: как защитить свои растения
Чем отличается обычный шампунь от специального для окрашенных волос?
Тренер Соболь: читмил нужен для хорошего метаболизма
Продажи товаров с символикой Олимпиад 1980 и 2014 года выросли на треть в июле
Фильм о серийном убийце Родни Алкале выйдет на Netflix этой осенью
Страховой Дом ВСК установил регионы и автомобили с наибольшим страховым риском
Как получить налоговый вычет за ГТО
Натуропат Сурмина рассказала, как выглядеть на 30 лет, даже если вам намного больше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.