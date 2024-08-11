Разница между шампунем для окрашенных волос и обычным: почему важно использовать специализированное средство?

Чем отличается обычный шампунь от специального для окрашенных волос?

2:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждый из нас сталкивается с выбором шампуня, который подходит именно нашим волосам. Важно понимать, что не все средства одинаковы. В чем же отличие обычного шампуня от специального для окрашенных волос? Разберем этот вопрос подробнее.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Состав и действие

Обычный шампунь предназначен для удаления загрязнений с волос и кожи головы, а также для поддержания их здоровья. В его состав входят моющие вещества и питательные компоненты. Однако его формула не учитывает особенности волос, подвергшихся окрашиванию.

Шампунь для окрашенных волос отличается более щадящим составом. Он содержит мягкие ПАВы (поверхностно-активные вещества), которые не вымывают красящий пигмент, что позволяет дольше сохранять яркость и насыщенность цвета. В такие шампуни также добавляют ингредиенты, защищающие волосы от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и минимизирующие повреждения, нанесенные агрессивными химическими веществами во время окрашивания.

Защита цвета

Одной из главных функций шампуня для окрашенных волос является защита цвета. Обычные шампуни могут ускорить вымывание краски из прядей, особенно если они содержат сильные очищающие компоненты. Специальные шампуни, напротив, помогают сохранить цвет, предотвращая его тусклость и потерю интенсивности.

Увлажнение и питание

После окрашивания пряди часто становятся более сухими и ломкими, так как краска может повреждать их структуру. Шампуни для окрашенных волос обычно содержат дополнительные увлажняющие и восстанавливающие компоненты, такие как масла, витамины и кератин, которые помогают вернуть локонам мягкость и эластичность.

Таким образом, основной задачей шампуня для окрашенных волос является сохранение цвета и защита локонов от повреждений.