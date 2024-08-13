Избавляет от напряжения, болей, целлюлита и лишнего веса: незаменимый ручной массаж

Самой востребованной летней процедурой назван ручной массаж

2:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эффективность массажа во многом зависит от квалификации специалиста, который должен понимать анатомические и физиологические особенности человека. Массажист и реабилитолог Ростислав Семёнов в беседе с style.rbc.ru рекомендует ручной массаж всем жителям мегаполисов, испытывающим постоянное психоэмоциональное напряжение. Он помогает расслабиться и избавиться от дискомфорта в области поясницы или шеи, вызванного длительной работой за компьютером.

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Кроме того, летом многие начинают активнее тренироваться и сталкиваются с последствиями физических нагрузок: болями в теле, растяжениями и мышечными воспалениями. С этими проблемами отлично справляется оздоровительный массаж, на который всегда высокий спрос.

Массажист советует начинать с оздоровительных процедур и только потом переходить к решению эстетических задач, записываясь на массажи для работы с целлюлитом, коррекции фигуры и проработки бёдер, талии и ягодиц.

Перед началом работы над фигурой необходимо изучить состояние здоровья. По словам массажиста Анастасии Кубасовой, проблемы с лишним весом и целлюлитом могут свидетельствовать о нарушениях в организме. Она отмечает, что большинство пациенток с жалобами на целлюлит имеют жировые отложения, и только у небольшого числа подтверждается наличие целлюлита, связанного с липодистрофией и застойными явлениями. В этом случае важно определить причину проблемы для эффективной работы с ней.

Для борьбы с целлюлитом обычно назначают лимфодренажный массаж, усиливающий лимфоток, микроциркуляцию и насыщающий клетки кислородом. Также может применяться антицеллюлитный массаж. Важно выбрать квалифицированного специалиста, так как запущенный целлюлит требует особой техники. На этой стадии могут использоваться аппаратные методики, такие как "Эндосфера", микротоки для стимуляции мышц и RF-технологии.

Пациентам с лишним весом требуется особое внимание перед назначением комплекса процедур. Обычно причина связана с гормональными нарушениями, базовыми дефицитами ферритина или омега-жиров. Например, организм может набирать вес из-за повышенного уровня кортизола, блокирующего рецепторы, стимулирующие расщепление жира. Противодействовать этому может мелатонин, поэтому для сохранения его уровня важен хороший сон. Таким образом, высыпаясь, пациент сможет нормализовать свой вес.

Курс ручного массажа всегда подбирается индивидуально и обычно состоит из 10-15 сеансов.