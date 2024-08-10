Попробуйте приготовить полностью натуральные маски для лица, которые заставят вашу кожу сиять здоровьем.
Возьмите спелый банан и разомните его в миске. Добавьте столовую ложку меда и столовую ложку кефира. Тщательно перемешайте.
Наносите маску на лицо, держите в течение 15 минут. Смойте прохладной водой.
Бананы могут принести удивительную пользу коже: высокий уровень витамина А придаст вам естественное сияние, а также повысит эластичность и тонус кожи.
В качестве альтернативы можно выбрать успокаивающую овсяную маску для лица: все, что вам нужно, это овсянка, мед.
Смешайте две столовые ложки овсянки с двумя чайными ложками меда, чтобы получилась густая паста. Нанесите ее на кожу и оставьте работать примерно на двадцать минут.
По истечении этого времени смойте теплой водой и обсушите.
Овсянка богата витамином Е, который естественным образом увлажняет кожу и является очищающим средством, поэтому может помочь уменьшить появление акне.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.