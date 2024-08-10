Делаем маски для лица: кожа будет напитанной и гладкой

Рецепты приготовления питательных масок для лица

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Попробуйте приготовить полностью натуральные маски для лица, которые заставят вашу кожу сиять здоровьем.

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Питательная маска

Возьмите спелый банан и разомните его в миске. Добавьте столовую ложку меда и столовую ложку кефира. Тщательно перемешайте.

Наносите маску на лицо, держите в течение 15 минут. Смойте прохладной водой.

Бананы могут принести удивительную пользу коже: высокий уровень витамина А придаст вам естественное сияние, а также повысит эластичность и тонус кожи.

Успокаивающая маска

В качестве альтернативы можно выбрать успокаивающую овсяную маску для лица: все, что вам нужно, это овсянка, мед.

Смешайте две столовые ложки овсянки с двумя чайными ложками меда, чтобы получилась густая паста. Нанесите ее на кожу и оставьте работать примерно на двадцать минут.

По истечении этого времени смойте теплой водой и обсушите.

Овсянка богата витамином Е, который естественным образом увлажняет кожу и является очищающим средством, поэтому может помочь уменьшить появление акне.