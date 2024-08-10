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6 лучших инструментов для макияжа, которые облегчат вам жизнь

Какие инструменты для макияжа у вас должны быть
1:40
Моя семья » Красота и стиль

Бьюти-блендер

Вам нужен этот инструмент, если у вас возникли проблемы с растушевкой или неравномерным нанесением продуктов. Он изготовлен из уникального материала, который позволяет ему впитывать меньше продукта, чем другие спонжи для макияжа.

Какие инструменты для макияжа у вас должны быть
Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru, PDM

Щипцы для завивки ресниц

Щипцы для завивки ресниц — один из основных инструментов для макияжа. Обычно он имеет небольшой металлический зажим, который открывается и закрывается с помощью рычага и изогнутой резиновой или силиконовой прокладки. Завивка ресниц приподнимает их и делает глаза более широкими и открытыми.

Кисть для тонального крема

С ее помощью вы сможете безупречно наносить жидкую основу и создавать ровную, гладкую основу для макияжа. Обычно она изготавливается из синтетической щетины.

Щетка для пудры

Универсальная кисть, обычно используемая для нанесения прессованной или рассыпчатой пудры, румян, бронзаторов, фиксации макияжа или коррекции цвета лица. Эта большая пушистая кисть позволяет легко и безвоздушно наносить пудровые средства.

Кисть для теней

Кисти для теней бывают разных форм и размеров, каждая из которых имеет свое назначение. Например, есть большие пушистые кисти для нанесения базовых теней, маленькие кисти для добавления деталей и текстуры.

Контурная кисть

Это кисть для макияжа, которая поможет вашему лицу выглядеть четким и точеным. Контуринг — это техника создания иллюзии глубины и объема на лице.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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