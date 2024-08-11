Как сохранить педикюр идеальным весь сезон

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Как сделать педикюр, который продержится весь сезон
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Летний период требует особого внимания к педикюру, ведь открытая обувь ставит ваши ноги на всеобщее обозрение. Чтобы педикюр оставался свежим и красивым как можно дольше, важно следовать нескольким простым советам.

Как сделать педикюр, который продержится весь сезон
Фото: openverse.org by Consumerist Dot Com, CC BY 2.0

Во-первых, в первый день после посещения мастера избегайте воды и носите удобную обувь, чтобы избежать повреждения покрытия. Хлорированная вода в бассейнах может пагубно воздействовать на лак, поэтому рекомендуется тщательно промывать ноги после купания.

Регулярное увлажнение ног, использование домашней обуви и обновление верхнего покрытия помогут сохранить педикюр в идеальном состоянии. Эти несложные правила позволят вам наслаждаться красотой педикюра на протяжении всего лета, сводя к минимуму необходимость частого посещения салона.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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