Как перестать потеть и сохранить уверенность

Как справиться с гипергидрозом: практические рекомендации

0:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Потоотделение — естественный процесс, но избыточная потливость, или гипергидроз, может доставлять дискомфорт. Борьба с гипергидрозом начинается с правильного питания: избегайте острой и соленой пищи, алкоголя и кофе, которые усиливают потоотделение.

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Недосып также может стать причиной повышенной потливости, поэтому старайтесь спать не менее 7 часов в сутки. В повседневной жизни выбирайте легкую одежду из натуральных тканей, используйте антиперспиранты и даже вкладыши для подмышек.

Наносите антиперспирант на ночь для лучшего эффекта. В крайних случаях можно прибегнуть к медицинским методам, таким как ботокс или лазерное лечение.