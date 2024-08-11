Как перестать потеть и сохранить уверенность

Потоотделение — естественный процесс, но избыточная потливость, или гипергидроз, может доставлять дискомфорт. Борьба с гипергидрозом начинается с правильного питания: избегайте острой и соленой пищи, алкоголя и кофе, которые усиливают потоотделение.
Недосып также может стать причиной повышенной потливости, поэтому старайтесь спать не менее 7 часов в сутки. В повседневной жизни выбирайте легкую одежду из натуральных тканей, используйте антиперспиранты и даже вкладыши для подмышек.
Наносите антиперспирант на ночь для лучшего эффекта. В крайних случаях можно прибегнуть к медицинским методам, таким как ботокс или лазерное лечение.
Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.