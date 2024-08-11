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Как перестать потеть и сохранить уверенность

Как справиться с гипергидрозом: практические рекомендации
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Потоотделение — естественный процесс, но избыточная потливость, или гипергидроз, может доставлять дискомфорт. Борьба с гипергидрозом начинается с правильного питания: избегайте острой и соленой пищи, алкоголя и кофе, которые усиливают потоотделение.

Как справиться с гипергидрозом: практические рекомендации
Фото: commons.wikimedia.org by © Ralf Roletschek, CC BY-SA 1.0

Недосып также может стать причиной повышенной потливости, поэтому старайтесь спать не менее 7 часов в сутки. В повседневной жизни выбирайте легкую одежду из натуральных тканей, используйте антиперспиранты и даже вкладыши для подмышек.

Наносите антиперспирант на ночь для лучшего эффекта. В крайних случаях можно прибегнуть к медицинским методам, таким как ботокс или лазерное лечение.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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