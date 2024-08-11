Эти продукты тайно портят вашу кожу

Эти продукты могут испортить вашу кожу: что стоит убрать из своего рациона

0:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Питание играет ключевую роль в здоровье кожи, и некоторые привычные продукты могут оказывать на неё негативное влияние. Алкоголь обезвоживает организм, способствуя появлению морщин и раздражения, а также выводит витамин А, необходимый для восстановления клеток.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Коровье молоко может вызывать акне из-за влияния на гормональный фон. Сахар и рафинированные углеводы провоцируют воспаления и ускоряют старение кожи, а кофе и соль усугубляют проблемы с высыпаниями и отеками.

Избыток мяса может привести к накоплению токсинов, ухудшающих состояние кожи. Эксперты рекомендуют внимательно следить за своим рационом, чтобы сохранить здоровье кожи и общее самочувствие.