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Эти продукты тайно портят вашу кожу

Эти продукты могут испортить вашу кожу: что стоит убрать из своего рациона
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Питание играет ключевую роль в здоровье кожи, и некоторые привычные продукты могут оказывать на неё негативное влияние. Алкоголь обезвоживает организм, способствуя появлению морщин и раздражения, а также выводит витамин А, необходимый для восстановления клеток.

Эти продукты могут испортить вашу кожу: что стоит убрать из своего рациона
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Коровье молоко может вызывать акне из-за влияния на гормональный фон. Сахар и рафинированные углеводы провоцируют воспаления и ускоряют старение кожи, а кофе и соль усугубляют проблемы с высыпаниями и отеками.

Избыток мяса может привести к накоплению токсинов, ухудшающих состояние кожи. Эксперты рекомендуют внимательно следить за своим рационом, чтобы сохранить здоровье кожи и общее самочувствие.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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