Как простая помада может сделать ваши губы объёмнее

Как визуально увеличить губы: оттенки помад для увеличения

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для увеличения объема губ не обязательно обращаться к хирургу или использовать инъекции гиалуроновой кислоты. Визуально увеличить губы можно с помощью правильного выбора помады и техники нанесения.

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При выборе текстуры предпочтение стоит отдавать глянцевым и атласным помадам с перламутровыми частицами, которые отражают свет, визуально увеличивая губы. Матовые текстуры, напротив, уменьшают объем.

Важен также и оттенок помады: пастельные и натуральные тона средней насыщенности добавляют губам естественную припухлость, в то время как слишком темные или яркие оттенки могут визуально уменьшить губы.

Техника нанесения также играет ключевую роль: для достижения максимального объема можно использовать карандаш для создания контура и добавлять блеск по центру губ. Эти простые приемы позволяют добиться эффекта пухлых губ без необходимости прибегать к радикальным мерам.