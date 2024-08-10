Какие упражнения заставляют кожу сиять без косметики

Как улучшить состояние кожи с помощью фитнеса

0:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Здоровая и сияющая кожа требует не только внешнего ухода, но и регулярных физических упражнений. Узнайте про эффективные тренировки, которые улучшают состояние кожи за счет усиления кровообращения и насыщения клеток кислородом.

Фото: flickr.com by mark sebastian, CC BY 2.0

Приседания с утяжелителями помогут не только подтянуть мышцы, но и заставить кожу светиться.

Выпады, особенно на свежем воздухе, способствуют улучшению циркуляции крови, что положительно сказывается на коже.

Также рекомендуется поза лука из йоги, которая ускоряет метаболизм и улучшает пищеварение, что в свою очередь благотворно влияет на состояние кожи.

Все упражнения имеют дополнительные преимущества для здоровья и общего тонуса организма.