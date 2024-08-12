Элегантная простота и природная эстетика: трендовый льняной маникюр

Льняной маникюр: спокойный, натуральный и благородный

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом 90 % женщин предпочитают носить одежду из льна. Этот материал стал настолько популярным, что вдохновил мастеров ногтевого сервиса на создание нового тренда в маникюре.

Фото: https://stocksnap.io/ by Matthew Henry, CC0

Хотя лён всегда присутствовал в нашей жизни, в 2024 году ему уделяется особое внимание. Дизайнеры активно используют его в своих коллекциях, модные инфлюенсеры создают стильные образы, а мастера маникюра черпают вдохновение для новых дизайнов. Мода на естественность и натуральность женского образа давно стала трендом в нейл-индустрии. Поэтому неудивительно, что льняной маникюр стал одним из самых популярных дизайнов июля.

По сути, маникюрные мастера не изобрели ничего нового — это всё тот же благородный и хорошо знакомый всем нюд, но с матовым покрытием. Просто это покрытие наиболее точно ассоциируется с натуральной и элегантной тканью. Без блеска и украшений — только однотонные покрытия в бежево-молочных и пастельно-зелёных оттенках и бархатистый топ, напоминающий текстуру льна.

Тем не менее, этот вариант маникюра нельзя назвать трендом. Это вечная классика, которая всегда будет актуальна. Нежное и естественное покрытие никогда не разочарует: оно прекрасно сочетается с любым образом и подходит для любого случая.

Если вы хотите, чтобы гель-лак был почти незаметным, обратите внимание на молочный или бежевый оттенок, которые создают эффект "голых" ногтей. Летом это особенно актуально, ведь мы все стремимся к лёгкости и натуральности.

Но и для любителей ярких маникюров у нас есть предложение. Мастера маникюра советуют обратить внимание на приглушённые зелёные оттенки. Они будут выглядеть не менее эффектно. К тому же, как мы уже упоминали ранее, именно этот цвет скоро заменит красный и жёлто-масляный. Так что будьте в тренде!