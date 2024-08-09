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Преимущества использования средства для умывания с салициловой кислотой: вы удивитесь, что будет с вашей кожей

Названы преимущества использования средства для умывания с салициловой кислотой
1:26
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Средство для умывания с салициловой кислотой имеет несколько преимуществ для кожи, склонной к акне. Помимо помощи в уменьшении постакне, средства для умывания с салициловой кислотой также полезны для кожи по следующим причинам.

Названы преимущества использования средства для умывания с салициловой кислотой
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Помогает при отшелушивании

Салициловая кислота проникает глубоко в кожу, удаляя омертвевшие клетки кожи. В результате этого процесса образуются новые клетки кожи и удаляются черные точки и омертвевшая кожа. 

Очищает поры

Салициловая кислота проникает глубоко в поры и помогает растворять жир, грязь и мусор, которые закупоривают поры, приводя к появлению черных точек и прыщей.

Уменьшает воспаление

Акне часто сопровождается воспалением, которое может вызвать покраснение, отек и дискомфорт. Салициловая кислота обладает противовоспалительными свойствами и может помочь уменьшить воспаление, которое обычно связано с акне. 

Снижает секрецию кожного сала

Использование средства для умывания с салициловой кислотой может уменьшить секрецию кожного сала, что может помочь предотвратить появление высыпаний в будущем.

Помогает бороться с морщинами

Использование продуктов, в состав которых входит салициловая кислота, стимулирует выработку коллагена, что в свою очередь помогает избавиться от морщин. 

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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