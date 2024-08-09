Преимущества использования средства для умывания с салициловой кислотой: вы удивитесь, что будет с вашей кожей

Названы преимущества использования средства для умывания с салициловой кислотой

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Средство для умывания с салициловой кислотой имеет несколько преимуществ для кожи, склонной к акне. Помимо помощи в уменьшении постакне, средства для умывания с салициловой кислотой также полезны для кожи по следующим причинам.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Помогает при отшелушивании

Салициловая кислота проникает глубоко в кожу, удаляя омертвевшие клетки кожи. В результате этого процесса образуются новые клетки кожи и удаляются черные точки и омертвевшая кожа.

Очищает поры

Салициловая кислота проникает глубоко в поры и помогает растворять жир, грязь и мусор, которые закупоривают поры, приводя к появлению черных точек и прыщей.

Уменьшает воспаление

Акне часто сопровождается воспалением, которое может вызвать покраснение, отек и дискомфорт. Салициловая кислота обладает противовоспалительными свойствами и может помочь уменьшить воспаление, которое обычно связано с акне.

Снижает секрецию кожного сала

Использование средства для умывания с салициловой кислотой может уменьшить секрецию кожного сала, что может помочь предотвратить появление высыпаний в будущем.

Помогает бороться с морщинами

Использование продуктов, в состав которых входит салициловая кислота, стимулирует выработку коллагена, что в свою очередь помогает избавиться от морщин.