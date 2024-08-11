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Как выглядеть не старше 30 лет в любом возрасте: пять рекомендаций натуропата

Натуропат Сурмина рассказала, как выглядеть на 30 лет, даже если вам намного больше
1:20
Моя семья » Красота и стиль

Натуропат Юлия Сурмина поделилась секретами сохранения молодости и свежести внешнего вида, даже если возраст уже даёт о себе знать.

Натуропат Сурмина рассказала, как выглядеть на 30 лет, даже если вам намного больше
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Чтобы выглядеть моложе своих лет, следуйте рекомендациям специалиста, которыми она поделилась с Woman. ru:

  1. Соблюдайте режим сна и бодрствования, спите не менее 7-8 часов в сутки и ложитесь спать не позднее 22 часов.
  2. Разнообразьте свой рацион растительной пищей, богатой витаминами и минералами. Обязательно завтракайте и старайтесь есть регулярно, не забывая про три главных приёма пищи и небольшие полезные перекусы. Не ешьте много и старайтесь пить больше чистой воды в течение всего дня.
  3. Не отказывайтесь от горьких продуктов, таких как кейл, руккола, грейпфрут, имбирь и редис. Они способствуют улучшению работы ЖКТ и сохранению молодости кожи.
  4. Используйте натуральные ароматы, например, эфирные масла лаванды и апельсина. Они помогут успокоиться или взбодриться в зависимости от ситуации.
  5. Проводите время на свежем воздухе, гуляйте на природе хотя бы 10-15 минут в день, а лучше не меньше часа. Это улучшит ваше настроение и общее самочувствие.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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