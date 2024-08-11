Как выглядеть не старше 30 лет в любом возрасте: пять рекомендаций натуропата

Натуропат Сурмина рассказала, как выглядеть на 30 лет, даже если вам намного больше

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Натуропат Юлия Сурмина поделилась секретами сохранения молодости и свежести внешнего вида, даже если возраст уже даёт о себе знать.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Чтобы выглядеть моложе своих лет, следуйте рекомендациям специалиста, которыми она поделилась с Woman. ru:

Соблюдайте режим сна и бодрствования, спите не менее 7-8 часов в сутки и ложитесь спать не позднее 22 часов. Разнообразьте свой рацион растительной пищей, богатой витаминами и минералами. Обязательно завтракайте и старайтесь есть регулярно, не забывая про три главных приёма пищи и небольшие полезные перекусы. Не ешьте много и старайтесь пить больше чистой воды в течение всего дня. Не отказывайтесь от горьких продуктов, таких как кейл, руккола, грейпфрут, имбирь и редис. Они способствуют улучшению работы ЖКТ и сохранению молодости кожи. Используйте натуральные ароматы, например, эфирные масла лаванды и апельсина. Они помогут успокоиться или взбодриться в зависимости от ситуации. Проводите время на свежем воздухе, гуляйте на природе хотя бы 10-15 минут в день, а лучше не меньше часа. Это улучшит ваше настроение и общее самочувствие.