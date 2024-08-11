Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм "Бордерлендс" провалился в прокате, собрав всего 4 млн долларов
Нужно ли протирать листья комнатных растений влажной тряпочкой?
Microsoft разрабатывает VR-шлем для игр и развлечений
Федосов: ослабление рубля вызвано влиянием завершающегося налогового периода
Вторая провалившая гендерный тест женщина выиграла золото на Олимпийских играх
Автоэксперт Кадаков посоветовал брать в дальнюю поездку масло, мыло и домкрат
Опасные добавки: учёные предлагают отказаться от куркумы и зелёного чая
Разгадка загадки гигантских обезьян: миф или реальность
Disney перенесла выход мультфильма "Холодное сердце 3" на 2027 год

Кисетные морщины вокруг рта: причины появления и способы устранения

Как предотвратить образование кисетных морщин своими силами и в салоне?
2:59
Моя семья » Красота и стиль

Кисетные морщины — это вертикальные заломы, которые возникают вокруг губ. Они часто появляются после 35 лет, но могут возникнуть и раньше под воздействием различных факторов. Эти морщины визуально старят лицо, делают губы тонкими и сморщенными, а также вызывают комплексы.

Как предотвратить образование кисетных морщин своими силами и в салоне?
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, CC BY 2.0

Причины появления кисетных морщин

Специалисты считают, что на формирование кисетных морщин влияют различные триггеры. Вот некоторые из них:

  • возрастные изменения: с возрастом количество коллагена в коже уменьшается, и подкожно-жировой слой становится меньше;
  • активная артикуляция: частое использование мимических мышц приводит к образованию заломов;
  • курение: никотин негативно влияет на процесс старения и вызывает напряжение круговой мышцы рта;
  • игнорирование средств с SPF-защитой: прямые солнечные лучи ускоряют старение кожи;
  • удаление зубов в зоне улыбки: это нарушает анатомию лица и повышает риск формирования вертикальных морщин вокруг рта.

Домашний уход

В домашних условиях уход за кожей направлен на предотвращение появления кисетных морщин. Однако без помощи косметолога невозможно разгладить уже сформировавшиеся заломы. Вот несколько советов для домашнего ухода:

  • отказ от курения и алкоголя;
  • своевременное лечение зубов у стоматолога;
  • избегание прямых солнечных лучей и использование средств с SPF;
  • регулярное выполнение увлажняющих и питательных масок для лица;
  • употребление не менее 1,5-2 литров жидкости в день;
  • выполнение упражнений для расслабления круговой мышцы рта (интеррогальный массаж).

Методы удаления кисетных морщин в клинике

Для эффективного избавления от кисетных морщин, снятия мышечного спазма и активизации синтеза коллагена рекомендуется обратиться к косметологу. Существуют различные процедуры, которые помогут бороться с признаками старения:

  • мезотерапия и биоревитализация: инъекционные методы омоложения и питания кожи с помощью мезококтейлей и препаратов на основе гиалуроновой кислоты;
  • инъекции ботокса: введение препарата ботулотоксина для расслабления мышцы;
  • липофилинг: использование собственного жира пациента для восстановления утраченного объёма в проблемных зонах;
  • лазерная шлифовка: эффективное средство для борьбы со средними и глубокими морщинами, а также другими несовершенствами лица;
  • контурная пластика: введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты для выравнивания контура лица и разглаживания морщин.

Комплексный подход

Для успешного устранения кисетных морщин необходим комплексный подход, включающий изменение образа жизни, домашний уход и косметологические процедуры.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке

Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.

Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
Украина получила отсрочку по долгам
Кредиторы Украины пошли на неожиданный шаг: долг заморожен
Вселенная против вас? Проверьте свою дату рождения на удачу
Семь важных правил заморозки баклажанов на зиму: они получатся вкусными и надолго сохранятся
После возвращения Крыма лагерь "Артек" восстановили за три года Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Последние материалы
Федосов: ослабление рубля вызвано влиянием завершающегося налогового периода
Как предотвратить образование кисетных морщин своими силами и в салоне?
Вторая провалившая гендерный тест женщина выиграла золото на Олимпийских играх
Автоэксперт Кадаков посоветовал брать в дальнюю поездку масло, мыло и домкрат
Опасные добавки: учёные предлагают отказаться от куркумы и зелёного чая
Разгадка загадки гигантских обезьян: миф или реальность
Disney перенесла выход мультфильма "Холодное сердце 3" на 2027 год
Китайцы создают модифицированные видеокарты RTX 4090D и RTX 4080 Super
AMD обнаружила серьёзную уязвимость в процессорах Ryzen и EPYC
Китай лидирует в медальном зачете Олимпиады 2024 в Париже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.