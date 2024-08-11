Кисетные морщины вокруг рта: причины появления и способы устранения

Кисетные морщины — это вертикальные заломы, которые возникают вокруг губ. Они часто появляются после 35 лет, но могут возникнуть и раньше под воздействием различных факторов. Эти морщины визуально старят лицо, делают губы тонкими и сморщенными, а также вызывают комплексы.
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Причины появления кисетных морщин
Специалисты считают, что на формирование кисетных морщин влияют различные триггеры. Вот некоторые из них:
возрастные изменения: с возрастом количество коллагена в коже уменьшается, и подкожно-жировой слой становится меньше;
активная артикуляция: частое использование мимических мышц приводит к образованию заломов;
курение: никотин негативно влияет на процесс старения и вызывает напряжение круговой мышцы рта;
игнорирование средств с SPF-защитой: прямые солнечные лучи ускоряют старение кожи;
удаление зубов в зоне улыбки: это нарушает анатомию лица и повышает риск формирования вертикальных морщин вокруг рта.
Домашний уход
В домашних условиях уход за кожей направлен на предотвращение появления кисетных морщин. Однако без помощи косметолога невозможно разгладить уже сформировавшиеся заломы. Вот несколько советов для домашнего ухода:
отказ от курения и алкоголя;
своевременное лечение зубов у стоматолога;
избегание прямых солнечных лучей и использование средств с SPF;
регулярное выполнение увлажняющих и питательных масок для лица;
употребление не менее 1,5-2 литров жидкости в день;
выполнение упражнений для расслабления круговой мышцы рта (интеррогальный массаж).
Методы удаления кисетных морщин в клинике
Для эффективного избавления от кисетных морщин, снятия мышечного спазма и активизации синтеза коллагена рекомендуется обратиться к косметологу. Существуют различные процедуры, которые помогут бороться с признаками старения:
мезотерапия и биоревитализация: инъекционные методы омоложения и питания кожи с помощью мезококтейлей и препаратов на основе гиалуроновой кислоты;
инъекции ботокса: введение препарата ботулотоксина для расслабления мышцы;
липофилинг: использование собственного жира пациента для восстановления утраченного объёма в проблемных зонах;
лазерная шлифовка: эффективное средство для борьбы со средними и глубокими морщинами, а также другими несовершенствами лица;
контурная пластика: введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты для выравнивания контура лица и разглаживания морщин.
Комплексный подход
Для успешного устранения кисетных морщин необходим комплексный подход, включающий изменение образа жизни, домашний уход и косметологические процедуры.