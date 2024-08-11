Кисетные морщины вокруг рта: причины появления и способы устранения

Как предотвратить образование кисетных морщин своими силами и в салоне?

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Кисетные морщины — это вертикальные заломы, которые возникают вокруг губ. Они часто появляются после 35 лет, но могут возникнуть и раньше под воздействием различных факторов. Эти морщины визуально старят лицо, делают губы тонкими и сморщенными, а также вызывают комплексы.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, CC BY 2.0

Причины появления кисетных морщин

Специалисты считают, что на формирование кисетных морщин влияют различные триггеры. Вот некоторые из них:

возрастные изменения: с возрастом количество коллагена в коже уменьшается, и подкожно-жировой слой становится меньше;

активная артикуляция: частое использование мимических мышц приводит к образованию заломов;

курение: никотин негативно влияет на процесс старения и вызывает напряжение круговой мышцы рта;

игнорирование средств с SPF-защитой: прямые солнечные лучи ускоряют старение кожи;

удаление зубов в зоне улыбки: это нарушает анатомию лица и повышает риск формирования вертикальных морщин вокруг рта.

Домашний уход

В домашних условиях уход за кожей направлен на предотвращение появления кисетных морщин. Однако без помощи косметолога невозможно разгладить уже сформировавшиеся заломы. Вот несколько советов для домашнего ухода:

отказ от курения и алкоголя;

своевременное лечение зубов у стоматолога;

избегание прямых солнечных лучей и использование средств с SPF;

регулярное выполнение увлажняющих и питательных масок для лица;

употребление не менее 1,5-2 литров жидкости в день;

выполнение упражнений для расслабления круговой мышцы рта (интеррогальный массаж).

Методы удаления кисетных морщин в клинике

Для эффективного избавления от кисетных морщин, снятия мышечного спазма и активизации синтеза коллагена рекомендуется обратиться к косметологу. Существуют различные процедуры, которые помогут бороться с признаками старения:

мезотерапия и биоревитализация: инъекционные методы омоложения и питания кожи с помощью мезококтейлей и препаратов на основе гиалуроновой кислоты;

инъекции ботокса: введение препарата ботулотоксина для расслабления мышцы;

липофилинг: использование собственного жира пациента для восстановления утраченного объёма в проблемных зонах;

лазерная шлифовка: эффективное средство для борьбы со средними и глубокими морщинами, а также другими несовершенствами лица;

контурная пластика: введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты для выравнивания контура лица и разглаживания морщин.

Комплексный подход

Для успешного устранения кисетных морщин необходим комплексный подход, включающий изменение образа жизни, домашний уход и косметологические процедуры.