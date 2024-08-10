Вашей шевелюре будут завидывать все: откажитесь от этих привычек, и волосы перестанут выпадать

Внезапное выпадение волос может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, требующих обращения к врачу. Однако часто причиной становятся вредные привычки в уходе за волосами.
Среди них:
Для профилактики выпадения волос рекомендуется употреблять витамины, в частности витамин А и селен, а также регулярно делать массаж головы. При сильном выпадении волос важно обратиться к трихологу для подбора эффективного лечения.
Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.