Вашей шевелюре будут завидывать все: откажитесь от этих привычек, и волосы перестанут выпадать

Как предотвратить выпадение волос

0:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Внезапное выпадение волос может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, требующих обращения к врачу. Однако часто причиной становятся вредные привычки в уходе за волосами.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Среди них:

использование горячих расчесок и плоек, что может привести к рубцовой алопеции,

частое применение релаксеров и химических средств, негативно влияющих на фолликулы.

Для профилактики выпадения волос рекомендуется употреблять витамины, в частности витамин А и селен, а также регулярно делать массаж головы. При сильном выпадении волос важно обратиться к трихологу для подбора эффективного лечения.